Cercle Brugge brengt originele kerstboodschap

Cercle Brugge speelt op tweede kerstdag om 13.30 uur de stadsderby tegen Club Brugge, zij het zonder publiek.

Groen-zwart pakt ondertussen uit met een originele kerstboodschap. “Binnen Cercle hebben wij dat op een creatieve manier gedaan”, vertelt woordvoerder Louis-Philippe Depondt.

“De kerstboodschap is op de tonen van ‘We Wish You a Merry Christmas’. Het gaat om een remake waarbij we eigenlijk geluiden hebben nagebootst van zaken die voor het voetbal en Cercle typerend zijn.” (ACR)