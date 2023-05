CEO POC Real Estate reageert op torendiscussie in Knokke-Heist: “Hoge woontorens? Ons project wordt door die actiegroep op geen enkele manier correct weergegeven.”

Stormde het ooit meer in Knokke-Heist dan de afgelopen week? Wellicht niet. Een schepen die zijn eigen burgemeester viseert, een andere schepen die op non-actief wordt gezet en dan is er nog de hele heisa rond de bouwpromotoren, die té veel invloed zouden hebben op het beleid van de kustgemeente. Het Plaza-dossier werd daarbij als het ultieme voorbeeld gesteld. Maar hoe ziet dat nu met die plannen en de vermeende beïnvloeding van lokale politici? Elisabeth Van Damme, CEO van projectontwikkelaar POC Real Estate, doet haar verhaal. “Hoge woontorens? Ons project wordt door die actiegroep op geen enkele manier correct weergegeven.”

Elisabeth Van Damme, CEO van projectontwikkelaar POC Real Estate, reageert nu voor het eerst op de vermeende beïnvloeding in het bouwdossier en de onrust in de badstad over het Plaza-project.

Het zijn woelige tijden en het Plaza-project wordt fel geviseerd. Wat zijn de concrete plannen die nu op tafel liggen?

“We hebben in het verleden verschillende buurtinformatiemomenten gehad waarin we transparant gecommuniceerd hebben over onze plannen. Op het ogenblik dat we de vergunning aanvragen, zullen we alle details van het project toelichten. Wat wél zeker is en ik wil benadrukken, is dat het Plaza-project door de actiegroep ‘Stop de Torens’ op geen enkele manier correct wordt weergegeven.”

“De gebouwen zullen maximaal twee à drie bouwlagen hoger zijn dan wat geldt voor de aanpalende gebouwen. Van hoge woontorens is dus geen sprake. We zullen ervoor zorgen dat het project dat we indienen er één is dat past binnen een visie van moderne stadsontwikkeling waarbij we in samenspraak met de gemeente voldoende meerwaarde creëren voor elke inwoner van Knokke-Heist.”

Hoe ziet de verdere timing er uit?

“Vandaag bereiden wij de aanvraag van de vergunning voor. De bedoeling is dat we die nog voor de zomer kunnen indienen. Dat ligt in lijn met de timing die wij voorzien hadden.”

Hoe lang zijn jullie al met dit dossier bezig?

“Aan de huidige versie van het project zijn wij drie jaar geleden gestart. Na heel wat studiewerk en ontwerpen, zijn we nu zo goed als klaar met de plannen en met het dossier. Wij willen dan ook de vergunningsaanvraag indien voor het zomerverlof.”

Begrijpen jullie de onrust die er heerst?

“Als professionele ontwikkelaar houden wij ons steevast buiten politieke discussies, maar het is normaal dat ontwikkelingen die een impact hebben op een buurt, een gemeente… voor meningsverschillen zorgen. Het tegendeel zou vreemd zijn. Maar het is pas door met alle verschillende stakeholders zoals buurtbewoners, horeca en beleidsmakers open te communiceren dat we tot een gedragen project kunnen komen. Wat vooral belangrijk is, is dat we in elk project iets teruggeven aan de buurt en aan de stad: een plein, een kunstwerk, open ruimte, horeca, sociale verbinding… Ook in het Plaza-project is dat de bedoeling.”

“Goede stadsontwikkeling draait bovendien niet om zoveel mogelijk appartementen op een zo klein mogelijke ruimte te bouwen. Het gaat om mensen. In elk project trachten we nieuwe woonplekken te creëren en tegelijkertijd iets terug te geven aan de buurt en aan de stad, zoals de voorbeelden die daarnet al aanhaalde. Hoogbouw speelt daarin een belangrijke rol, zeker gezien maatschappelijke uitdagingen zoals kernversterking. Maar het is altijd belangrijk om te kijken hoe we die hogere woonvolumes op een harmonieuze manier met elkaar kunnen verbinden. Ook in het Plaza-project. Hoogbouw mag nooit ten koste gaan van levenskwaliteit.”

Het project zou volgens het actiecomité het landschap en uitzicht van en naar het strand verstoren en de omliggende gebouwen letterlijk in de schaduw zetten. Begrijpen jullie die bezorgdheid?

“We hebben alle begrip voor bezorgdheden uit de buurt. Maar aangezien wij onze bouwaanvraag nog niet ingediend hebben, stellen wij ons de vraag op welke concrete gegevens of plannen deze uitspraken gebaseerd zijn. Eens we de bouwaanvraag ingediend hebben, zal het voor iedereen duidelijk worden dat de impact op de omgeving zeer beperkt is. Wij zullen ervoor zorgen dat het project dat we indienen er één is dat past binnen een visie van moderne stadsontwikkeling waarbij we in samenspraak met de gemeente voldoende meerwaarde creëren voor elke Knokkenaar. De buurt en handelaars kunnen hierover steeds met ons van gedachten wisselen.”

De invloed van bouwpromotoren is volgens verschillende mensen te groot in Knokke-Heist. Ook POC wordt genoemd als een van de bedrijven die politieke druk zou zetten.

“Als professionele ontwikkelaar houden wij ons steevast buiten politieke discussies, maar als er een zweem van belangenvermenging rond POC Real Estate wordt gecreëerd, zien wij ons genoodzaakt om dat te weerleggen. Zowel in dit dossier als in andere dossiers hebben wij ons steeds aan de regels gehouden. Om tot sterke projecten te komen, moeten ontwikkelaars en beleidsmakers nu eenmaal met elkaar spreken maar van beïnvloeding of politieke druk is absoluut geen sprake.”

“Sterker nog, publiek-private overlegmomenten zijn quasi de enige manier om de huidige uitdagingen zoals stadsontwikkeling, mobiliteit of een sterke lokale economie aan te pakken. Bij elke ontwikkeling zijn overleg met de bevoegde instanties en dialoog dan ook noodzakelijk, maar wel in alle transparantie van alle partijen. Tegenwoordig is het een complex gegeven om vergunningen te bekomen. Bijgevolg is het zoeken van een draagvlak bij de lokale overheden en de buurt quasi de enige manier om een gedragen bouwproject te ontwikkelen, dat ook effectief vergund kan geraken.” (MM)