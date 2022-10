CEO Groep Huyzentruyt maakt kans op prijs voor jonge bouwexperts

Thomas Van Poucke van Groep Huyzentruyt uit Beveren-Leie is genomineerd als jonge bouwpersoonlijkheid van het jaar. Begin december weet de jonge topman van de projectontwikkelaar of hij de prijs in de wacht sleept.

Al voor het derde jaar op rij reikt Bouwkroniek, het vakblad van de bouwsector dat onder meer alle overheidsopdrachten publiceert, op 8 december de Belgian Construction Awards uit. Voor het eerst gaan ze daarbij ook op zoek naar de Young Construction Personality oftewel de jonge bouwpersoonlijkheid van het jaar. Uit zeventien kandidaten selecteerde een onafhankelijke vakjury drie finalisten die het tegen elkaar opnemen.

Eén van hen is Thomas Van Poucke, de 34-jarige topman van Groep Huyzentruyt. De Desselgemnaar ging in 2011 aan de slag als bouwadviseur bij de projectontwikkelaar, waarna hij achtereenvolgens verantwoordelijke en directeur voor sales en marketing was. Sinds januari 2020 mag hij zich CEO noemen, in opvolging van Philippe Huyzentruyt.

Van Poucke vindt het heel fijn dat hij kans maakt op de sectorprijs. “Ik ben erg fier op mijn nominatie voor Young Construction Personality van het Jaar. Het toont aan dat de internationale weg die we met Groep Huyzentruyt zijn ingeslagen echt de juiste is. Maar de groei van ons bedrijf is niet het alleen het werk van een individu, maar van een heel sterk en gemotiveerd team dat elke dag keihard werkt.”

De voorbije jaren kwam Groep Huyzentruyt, dat in 2021 een recordomzet van 103 miljoen euro draaide, regelmatig in het nieuws met zijn ‘Great Place to Work’-label. De twintig bedrijven die het label van de bekende managementschool Vlerick Business School ontvangen, mogen zich een uitstekende werkplek noemen. 96 procent van de personeelsleden vindt Groep Huyzentruyt een heel goede organisatie om voor te werken, bleek uit die enquête.

Nog tot en met 25 november kan iedereen online stemmen voor Thomas, of een andere kandidaat. Op 8 december worden de prijzen uitgedeeld tijdens een gala in Brussel. (PNW)