Ceo en mede-architect van AZ Delta Johan Hellings verlaat deze zomer AZ Delta: “Dynamiek is beloftevol voor de toekomst”

Johan Hellings verlaat AZ Delta. Dat heeft hij gemeld aan het bestuur van AZ Delta. Ceo Johan Hellings was er dertien jaar aan de slag. Een intensieve en succesvolle samenwerking die komende zomer ten einde komt. Hij is toe aan andere professionele uitdagingen.

Sinds januari 2013 was Limburger Johan Hellings ceo van AZ Delta. Hij was daarvoor ook de extern adviseur die mee de fusie van het Heilig Hartziekenhuis en het Stedelijk Ziekenhuis in Roeselare op een goed spoor zette.

“Johan heeft van bij de voorbereiding en opstart van de fusie, 13 jaar geleden, de integratie belichaamd, erg belangrijke projecten van transitie, kwaliteitsvolle zorg, digitalisatie en infrastructuur gerealiseerd, alsook tal van ziekenhuis overschrijdende samenwerkingen. Samen met zoveel collega’s zorgde Johan ervoor dat AZ Delta vandaag een toonaangevend ziekenhuis is geworden, waar we samen fier op zijn, klaar voor de volgende fase. Het bestuursorgaan wenst Johan uitdrukkelijk te danken voor zijn bezielde visie en inzet en hem het beste te wensen voor de toekomst”, horen we van voorzitter en respectievelijk ondervoorzitter van het bestuursorgaan Koen Dejonckheere en Bart Wenes.

Sterke dynamiek

“Ik ben fier op wat we afgelopen 13 jaar, samen met onze artsen en medewerkers, konden realiseren voor de zorg aan patiënten, in de brede regio’s van Roeselare, Menen en Torhout en ver daarbuiten, in goede samenwerking met vele externe stakeholders en verwijzers”, aldus Johan Hellings zelf. “De dynamiek in AZ Delta is bijzonder sterk en beloftevol voor de toekomst. Ik ben dankbaar voor de vele kansen en de blijvende ondersteuning die ik afgelopen 13 jaar kreeg, ook bij nieuwe projecten, zoals het leer- en innovatiecentrum RADar. Met blijvend engagement zal ik, samen met de collega’s van het directieteam, tot de zomer zorgen voor een vlotte overgang en daarna de grootste supporter worden van het AZ Delta project.”

Het bestuursorgaan zal de transitie voorbereiden.