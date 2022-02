Centrumvernieuwing grote uitdaging voor nieuwe voorzitter Braderiecomité

Na negen jaar voorzitterschap van het Kuurnse Braderiecomité heeft Benedict Devos de fakkel doorgegeven aan Johan Bossuyt. Die was eerder al voorzitter van het comité, maar gaf de functie op toen hij schepen van Ondernemen werd. Met de centrumvernieuwing voor de deur staat de kersvers voorzitter meteen voor een grote uitdaging.

“Na negen jaar schepen te zijn geweest ken ik nog meer de noden van de lokale handelaars dan vroeger”, vertelt de nieuwe voorzitter van het Braderiecomité. “De komende twee jaar worden een grote uitdaging voor zowel de plaatselijke handelaars als voor het Braderiecomité. Tijdens de centrumwerken zal het Braderiecomité dan ook het maximale doen om hen te ondersteunen.”

“We zullen op regelmatige tijdstippen luisteren naar de noden en verzuchtingen van de handelaars en hen verdedigen waar nodig. Een ander aspect is echter dat het koopgedrag sterk is gewijzigd. Denken we maar aan de concurrentie van de e-commerce en de stroomversnelling waarin de verkoop en marketing terecht zijn gekomen. Onze krachten bundelen en samenwerken zijn daarbij onze belangrijkste wapens. Ik heb alvast veel goesting dit verder uit te bouwen!”, besluit de kersverse voorzitter van het Braderiecomité.

Artmarkt

Vooral het tijdsgebrek waarmee afscheidnemend voorzitter Benedict Devos meer en meer werd geconfronteerd de afgelopen tijd deden hem deze beslissing nemen. “Ik heb me erg geamuseerd als voorzitter van dit krachtig team”, vertelt Benedict Devos. “Mijn nieuwe job als planner bij een transportbedrijf zorgde ervoor dat er minder en minder tijd beschikbaar kwam om mijn taak als voorzitter uit te oefenen. Vandaar dat ik deze stap zijwaarts zet, maar ik ben er zeker van dat het Braderiecomité in goede handen is met de nieuwe voorzitter!”

Op de agenda van de nieuwe voorzitter staan naast de centrumvernieuwing ook nog twee andere items ingepland zoals de voorbereidingen van de Artmarkt die plaatsvindt op 12 juni en de voorbereidingen voor de Ezelsfeesten. Johan Bossuyt trad toe tot het Braderiecomité 30 jaar geleden en werd in het jaar 1998 voor de eerste keer voorzitter. (BRU)