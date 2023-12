Centrumschool Harelbeke schenkt 250 euro aan Auxilia in kader van De Warmste Week

De directie van Centrumschool Harelbeke en het oudercomité organiseerden afgelopen weekend een winterdrink. Tijdens het evenement schonk de school een cheque van 250 euro aan Auxilia, een vzw die extra ondersteuning geeft aan schoolkinderen die het nodig hebben. De winterdrink vond plaats in het kader van De Warmste Week.

Winterdrink

De directie van de school en het oudercomité organiseerden een winterdrink om twee redenen: het heropleven van het oudercomité en de overhandiging van een cheque aan Auxilia, een vzw die via vrijwilligers individuele hulp biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen bij het leren wanneer zij nergens anders terecht kunnen. “We werken daarvoor samen met scholen, voorzieningen, centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’S) en partners die ons steunen. Onze drijfveer? De leerlingen zien groeien, op weg met een vrijwilliger/begeleider”, aldus medewerkers Griet Roobroeck en Ann Lehouck van regio Waregem en Kortrijk. “Auxilia is de perfecte match voor onze school en het oudercomité. Ons lerarenkorps heeft al samengewerkt met Auxilia”, duidt directrice Valerie Provost. “We hebben achter elke letter van Auxilia een toepasselijk woord gezocht: Altijd, Uitdagend, eXtra, Intensief, Leerrijk, uIt het leven en Aanwezig.” Griet en Ann mochten een cheque ontvangen van 250 euro. Auxilia is namelijk een van de goede doelen van De Warmste Week.

Heropleving

De winterdrink is een initiatief vanuit de school. “Het is de eerste actie van dit schooljaar, voorafgegaan door een week lang elke ochtend gebak te verkopen voor hetzelfde doel: heropleving van het oudercomité en de gemeenschap sinds 1 september 2023”, duidt voorzitter Ruben Depoortere.

“Mede door de inactiviteit van het oudercomité door Covid-19, was er nood aan een heropstart van een (nieuw) oudercomité. En de noodzaak aan diversiteit en rijkdom binnen het oudercomité en nieuwe helpende handen. Het doel is de gemeenschap uit te nodigen om betrokken te blijven bij toekomstige initiatieven van het oudercomité en de school. Toekomstplannen van het oudercomité? Het verrijken van de schoolervaring met bijvoorbeeld een EHBO-cursus die op onze agenda staat”, besluit Ruben.