Centrum voor dagverzorging De Oase neemt nieuw comfortabel busje in gebruik

De bezoekers van het centrum voor dagverzorging De Oase, gevestigd in het woonzorgcentrum Sint-Augustinus, worden voortaan opgehaald en weer thuisgebracht in een gloednieuwe minibus. Het stadsbestuur investeerde erin om het comfort van de passagiers te verhogen.

Ook voor rolwagens

Het busje biedt plaats aan acht personen en is dankzij de rolstoellift en het fixatiesysteem aangepast voor rolwagenvervoer.

Bij de aankoop ging de aandacht vooral naar het gebruiksgemak voor zowel de chauffeur als de andere inzittenden. Zorgbehoevende ouderen kunnen overdag in De Oase terecht voor opvang, ontspanning en verzorging. Mede dankzij dat project kunnen ze langer thuis blijven wonen en wordt de verzorgingstaak van de mantelzorgers lichter gemaakt.

Schepen voor Ouderenzorg Joost Cuvelier is tevreden met de aankoop. “We vinden het belangrijk dat de mensen gerieflijk en veilig van en naar het centrum voor dagverzorging vervoerd kunnen worden”, zegt hij. “Met dit voertuig kan dat probleemloos.”

De minibus werd geleverd door de plaatselijke Ford-garage Veys-Vanclooster uit de Roeselaarseweg. De firma Signz, eveneens uit de Roeselaarseweg, stond in voor de belettering. Het ontwerp werd uitgetekend door de dienst Communicatie van de stad. Het internationale Veth Automotive ten slotte zorgde voor de aanpassingen aan het interieur van de bus. Dat bedrijf is gespecialiseerd in onder meer het rolwagenvriendelijk maken van voertuigen. (JS)