Centrale keuken stad Oostende wint ‘Waste Management Award’ van Gault&Millau

De centrale keuken (dienst Catering) is in de prijzen gevallen in de rubriek ‘Waste Management’ van Gault&Millau. Via een actieplan verminderde de keuken op vier maanden tijd het organische afval met 13.250 kilo. Dit betekent een daling van maar liefst 38%.

Maandag reikte het team van Gault&Millau de Catering Awards uit aan grootkeukens die zich op het vlak van catering onderscheiden. De centrale keuken van stad Oostende – de dienst Catering – won de ‘Waste Management Award’. Waste management is een continu en complex proces dat voortdurend aandacht vergt.

“Dagelijks genieten maar liefst 1.400 mensen van een lekkere maaltijd. We streven niet enkel naar smaakkwaliteit, maar verkleinen ook aanzienlijk de afvalberg. Een verdiende erkenning voor ons schitterende team”, aldus eerste schepen Björn Anseeuw, bevoegd voor Catering.

Van proefproject tot actieplan

Sinds 2022 schakelde het team van de dienst Catering een versnelling hoger in de strijd tegen voedselverspilling. Een eerste kleinschalig proefproject leverde alvast goede resultaten op, waarna de aanpak opgeschaald werd naar alle cateringactiviteiten van de Stad Oostende die samen goed zijn voor zo’n 1.400 maaltijden. Het team serveert de maaltijden in het personeelsrestaurant, het ziekenhuis, in kinderdagverblijven, in negen ontmoetingscentra, bij de brandweer en via thuisbezorging.

Via een actieplan verminderde de keuken op vier maanden tijd het organische afval met 13.250 kilo, wat een daling betekent van 38%. Zo werden onder meer de porties beter afgestemd op de behoeften. Dat resulteerde in kleinere maaltijdporties met de mogelijkheid om groenten, aardappelen of pasta bij te vragen. Verder werd ingezet op een beter stockbeheer en een permanente en nauwgezette opvolging van de verdeling op de diverse locaties.

Too good to waste

Ook de aanpak van ‘Too good to waste’, de dagelijkse nieuwsbrief voor stadsmedewerkers met het aanbod van de dag aan voordeeltarief, helpt voedselverspilling tegen te gaan. Zo voorkomt het team dagelijkse maaltijdoverschotten van soep, broodjes, koude schotels en dagschotels, die via een mailing te koop worden aangeboden aan de stadsmedewerkers.

Schepen Silke Beirens: “Ik ben bijzonder trots op de medewerkers van de dienst catering die jaar na jaar bewijzen dat ze echte ambassadeurs zijn in de strijd tegen voedselverspilling. Dat hun inspanningen nu al voor de tweede keer (de centrale keuken van Stad Oostende kaapte in 2017 ook al eens een award weg voor de duurzame aanpak rond voedselverpakking) beloond worden met een award, is fantastisch. Voedselverspilling tegengaan is één van de doelstellingen van onze voedselstrategie ‘Oostende Oogst’ en als lokaal bestuur hebben we hier absoluut een voorbeeldfunctie.”