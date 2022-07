Center Parcs pakt uit met buitenbioscoop: “Dichtbijhuisvakantie wordt zo nóg aantrekkelijker”

Onder het genot van een verkoelend drankje of een bakje popcorn kunnen Center Parcs-gasten deze zomer terecht in het Summer Outdoor Theater voor een familiefilm in de buitenlucht. Deze outdoor bioscopen zijn een aanvulling op de Summer Hotspot die Center Parcs vorig jaar introduceerde tijdens de zomermaanden.

Het Summer Outdoor Theater komt vanaf medio juli naar alle parken van Center Parcs in België. Ook op de 4- en 5-birdie parken in Frankrijk, Duitsland en België kan je deze zomer terecht voor een bioscoopervaring in de buitenlucht. Meerdere keren per week worden er op diverse tijdstippen bekende films, echte familiefavorieten die geschikt zijn voor alle leeftijden, vertoond op het witte doek.

Volgens Erwin Dezeure, directeur van Center Parcs België, is het overigens opvallend dat de parken van Center Parcs 10% meer boekingen van Belgen ontvangen dan in zomervakantie 2019, het laatste ‘normale jaar’ voor de coronapandemie. “Er wordt weer verder vooruit geboekt dan afgelopen jaren en de gemiddelde verblijfsduur van de vakantie bij Center Parcs neemt toe. Naast de herontdekking van de vakantie in eigen land, kunnen meer zaken meespelen: de hoge benzineprijs uiteraard, maar ook de reistijd.”

Bewust keuze

Belgen kiezen volgens Dezeure dus bewust voor het comfort van een volledig uitgeruste vakantiebestemming op een paar uurtjes rijden. “Met de Summer Hotspot en de buitenbioscopen spelen we hierop in: het maakt het nóg aantrekkelijker om dichter bij huis te blijven.”

Het ‘Summer Hotspot’ programma legt tijdens de zomermaanden extra nadruk op – veelal gratis – activiteiten in de buitenlucht, zoals paddle en fly boarden maar ook een heuse ochtend-workout of kinderdisco. “De activiteiten kunnen wel verschillen per park, bekijk dus vooraf even het lokale aanbod via onze website”, klinkt het. (WK)