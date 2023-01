Celtic Lions met tiende en laatste editie algemene quiz: “In schoonheid stoppen”

The Celtic Lions organiseren op zaterdag 11 februari voor de tiende en laatste keer hun grote algemene quiz. Een quiz die garant staat voor een leuke avond en waarvan de opbrengst bovendien nog geschonken wordt aan goede doelen.

The Celtic Lions, supportersclub van voetbalclub Celtic FC, werd opgericht in 2011. Al tijdens hun startjaar organiseerde de vereniging een quiz. Die groeide inmiddels uit tot een van de grootste uit de streek. Na twee coronajaren komt er nu nog een tiende en laatste editie van de quiz. De opbrengst wordt geschonken aan Muco Vereniging en de Voedselbanken.

“Met The Celtic Lions proberen we het voorbeeld van Celtic te volgen”, legt bestuurslid Ringo Taillieu uit. “Voetbalploeg Celtic werd destijds opgericht door een Ierse priester, Brother Walfrid. De toeschouwers moesten ingangsgeld betalen om naar de wedstrijd te komen kijken. Dit geld werd gebruikt om voedsel te kopen voor de vele mensen die destijds op de sukkel waren.”

“Nog altijd schenkt de club jaarlijks een significant bedrag aan vele liefdadigheidsinstellingen. De laatste jaren kiezen wij telkens voor de Muco Vereniging en de Voedselbanken. Het blijft belangrijk om de Muco Vereniging te ondersteunen. Er is al veel veranderd voor mucopatiënten, maar hopelijk kan verder wetenschappelijk onderzoek helpen om de ziekte nog beter aan te pakken. Het zal wellicht niemand verbazen dat we ook kiezen voor de Voedselbanken vanwege de link met de ontstaansgeschiedenis van Celtic.”

Het wordt elk jaar moeilijker om sponsors en voldoende medewerkers te vinden

De Gulden Zonne

Net zoals de voorgaande jaren vindt de quiz plaats in De Gulden Zonne. “We beschikken over een fantastische locatie”, aldus Ringo. “Het is een grote zaal, de akoestiek is perfect en dankzij het enorm grote scherm kan iedereen vanuit de hele zaal vlot meevolgen. We mogen ondertussen wel stellen dat onze quiz een goede reputatie heeft. Bij de vorige editie hadden we een recordopkomst van 80 teams en moesten we zelfs nog een aantal ploegen weigeren. Ook dit jaar zijn er alweer bijna 40 inschrijvingen, terwijl we eigenlijk nog moeten starten met de promotie. Ik denk dat we het succes aan twee troeven kunnen toeschrijven: elke deelnemer krijgt bij ons een mooie prijs. Bij veel quizzen krijgen de eerste drie ploegen een prijs en dan is het afgelopen. Bij ons niet, dankzij onze gulle sponsors kunnen we iedereen een leuke prijs aanbieden.”

“Onze tweede troef is de prima werking, waardoor we na elke ronde een nieuwe tussenstand kunnen geven. Zelf gaan we ook af en toe wel eens quizzen en dat is toch telkens wel een werkpuntje. Vaak krijg je halverwege een tussenstand en dan uiteindelijk nog de eindstand. Bij ons komt er elke ronde een nieuwe tussenstand en dan vinden de deelnemers heel interessant. Het is nuttig om je evolutie doorheen de avond mee te volgen en wie wegzakt kan het natuurlijk op het overmatig drankgebruik steken”, lacht Ringo.

Rode draad

Ondanks het succes van de quiz is dit de laatste editie. “We willen in schoonheid eindigen. Het wordt elk jaar moeilijker en moeilijker om sponsoring binnen te halen en medewerkers te vinden. We gaan er nog één topeditie van maken en op ons hoogtepunt stoppen”, besluit Ringo.

De quiz bestaat uit acht rondes met in het midden een pauze. De thema’s lopen sterk uiteen. Elke ronde bevat een rode draad en in elke ronde komt dan wel een vraag over sport, muziek, actualiteit en zo meer aan bod die verweven is met de rode draad. De quiz vindt plaats op zaterdag 11 februari in De Gulden Zonne om 19 uur. Quizteams betalen 20 euro voor een groep van 4 personen.

Inschrijven kan door overschrijving op BE69 0016 5717 5278 met vermelding van uw teamnaam of via 0474 57 84 27 of celticquiz@gmail.com. Ook niet-quizzers zijn welkom.