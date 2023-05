Celstraffen met uitstel voor handtastelijke bazen

Een frituuruitbater en een kandidaat-supermarkthouder hebben voor de Brugse rechtbank een celstraf met uitstel gekregen voor grensoverschrijdend seksueel gedrag op de werkvloer. In een gelijkaardig dossier werd een voormalig crisismanager van een rusthuis vrijgesproken op basis van twijfel. De drie mannen riskeerden tien maanden effectieve celstraf.

Op 30 oktober 2021 ging Diksmuidenaar X.R. (50) over de schreef bij een toen twintigjarige jobstudente in zijn frituur in Nieuwpoort. Het begon met vrij onschuldige complimentjes maar de situatie escaleerde toen hij het meisje om een foto vroeg van haar in een string.

“Hij duwde haar hoofd in de richting van zijn geslachtsdeel toen zij zich bukte om wat gemorste picon op te kuisen”, stelde arbeidsauditeur Jeroen Lorré. “Hij deed alsof ze hem een pijpbeurt gaf.”

Verzinsels

De verdediging deed dit af als verzinsels en drong aan op de vrijspraak. “Hoewel de zaak van mijn cliënt heel druk beklant is kan geen enkele getuige dit verhaal bevestigen”, pleitte meester Thomas Bailleul. “Buiten de verklaringen van het slachtoffer is er geen enkel bewijs.” De rechtbank zag dit evenwel anders en gaf X.R. tien maanden celstraf met uitstel voor aanranding.

Ook Oostendenaar K.G. (44) wierp zich op als slachtoffer van verzinsels. Volgens de arbeidsauditeur likte de filiaalhouder in opleiding in augustus 2021 aan de oren van een werkneemster in het magazijn van Carrefour Market in Sint-Kruis. Hij stuurde ook aan op een vluggertje. Een andere werkneemster stelde dat hij zich uitgaf voor voormalig seksuoloog en intieme vragen stelde toen ze samen naar het station fietsten.

Oneerbaar voorstel

De advocaat van K.G. vroeg volmondig de vrijspraak. “Hij heeft veel respect voor vrouwen”, klonk het. “Hij wou een filiaal in Oostende overnemen maar dat was hem duidelijk niet gegund. Door die leugens is zijn droom in duigen gevallen.” De rechtbank sprak K.G. vrij voor aanranding, maar gaf hem wel zes maanden cel met uitstel voor ongewenst seksueel gedrag op de werkvloer.

In een derde dossier werd G.C. uit Hulshout (58) beticht van aanranding van een 29-jarige keukenhulp in het woonzorgcentrum De Zathe in Nieuwpoort. Als toenmalig crisismanager zou hij de werkneemster op 18 augustus 2021 aan de borsten hebben betast en op het achterwerk gekletst. Hij zou haar ook een oneerbaar voorstel hebben gedaan in ruil voor een vaste benoeming. “Hij maakte van het woonzorgcentrum zijn privaat jachtgebied”, sneerde de advocaat van de vrouw.

Rancune

De verdediging deed het verhaal af als leugens. “Mevrouw is slachtoffer van haar eigen fantasie”, pleitte de advocaat van G.C. “Ze komt om de haverklap in stokken met collega’s en deinst er niet voor terug om tegenstanders met leugens in diskrediet te brengen. Toen mijn cliënt die bewuste avond liet weten dat haar tijdelijk contract mogelijk niet verlengd zou worden heeft zij uit rancune dit scenario uitgedokterd. Door deze manipulator werd mijn cliënt, die een onberispelijke reputatie genoot, op non-actief gezet en sukkelde hij in een depressie.”

De rechtbank stelde vast dat er sprake was van een woord-tegen-woordsituatie. G.C. kreeg het voordeel van de twijfel en werd vrijgesproken. (AFr)