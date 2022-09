Celine Van Roose juicht focus op het mentale welzijn toe: “We praten te weinig over moeilijke periodes”

Het Vlaams Instituut Gezond Leven houdt vanaf 1 oktober de tiendaagse van de geestelijke gezondheid. Celine Van Roose (39) juicht die jaarlijkse focus op ons mentale welzijn ten volle toe. “Ik heb op zeker ogenblik mijn leven helemaal omgegooid en dat was de beste beslissing die ik ooit heb gemaakt”, zegt de vrouw die nu welzijnstherapeute is.

Celine Van Roose is opgegroeid in het Gentse, maar heeft de drukte van de stad jaren geleden ingeruild voor een rustigere plek dicht bij de Leie in de Waregemse deelgemeente Desselgem. Daar heeft ze zich als gediplomeerd orthopedagoog ook bekwaamd in therapieën rond welzijn.

Waarom vind je die tiendaagse van de geestelijke gezondheid zo belangrijk?

“Omdat het vaak moeilijk blijft voor veel mensen om het over mentaal welzijn te hebben, waar nog altijd een taboe op rust. Die tiendaagse van de geestelijke gezondheid biedt toch een opstapje om daar over te praten. Zelf vind ik het belangrijk om het stigma dat rust op psychische kwetsbaarheid te doorbreken en daar ook niet over te zwijgen. Als je bedenkt dat er bij vijftien procent van de vrouwen een periode is in hun leven dat ze een depressie ontwikkelen, dan mag je dat toch niet zomaar onder de mat vegen.”

Sinds zeven jaar ben je zelf hulpverlener, maar je maakt er geen geheim van dat je zelf ook moeilijke periodes gekend hebt.

“Dat klopt en er is ook geen enkele reden om daar beschaamd over te zijn. Dat is nog te vaak zo terwijl dat bij het leven hoort. Ik werkte vroeger in een bank in het Gentse. Ik wilde zelf altijd graag het menselijk contact vooropstellen in mijn job, maar in de financiële sector ligt dat moeilijk. Het zorgde ervoor dat ik minder goed in mijn vel begon te zitten en psychosomatische klachten ging ontwikkelen. Zo kreeg ik last van chronische hyperventilatie, extreme vermoeidheid en waren er nog andere symptomen. Het leidde er uiteindelijk toe dat ik ziek thuis bleef met een burn-out. Bij specialisten kreeg ik te horen dat ik mijn levensstijl moest veranderen of dat beterschap zou uitblijven. Bovendien kwam daarbij dat mijn man lymfeklierkanker kreeg. Gelukkig is het nu beter. Mijn man en ik hebben toen ons leven volledig omgegooid.”

In mijn visie staat de mens, en niet de economische groei, op de eerste plaats

Houdt dat voor jou dan in hoofdzaak in dat je je vorige job hebt opgezegd om in het welzijnswerk te stappen?

“Dat was een belangrijke beslissing, maar niet de enige. Mijn man en ik leven nu toch ook op een andere manier, minder op automatische piloot. Zo hebben we één auto weggedaan en gebruik ik zelf meer de fiets om me te verplaatsen. We zijn allebei ook vegetariër geworden. We zijn nu zorgzamer voor het milieu, maar ook voor onszelf en voor anderen. Dat idee van zorgzaamheid is ook een basisidee geworden in mijn praktijk. Wanneer iemand zich goed in zijn of haar velt voelt, slaagt die persoon er ook beter in om zorgzaam te zijn voor zichzelf en voor anderen.”

De bekende psychiater Dirk De Wachter heeft het ook vaak over zorgzaam omgaan met mekaar. Is dat iemand die je inspireert?

“Enorm. Zijn boek Borderline times, dat hij tien jaar geleden uitbracht, was heel belangrijk voor mij. Het heeft mij er mee toe aangezet om mijn leven een andere wending te geven. Wat ik er zo mooi aan vind, is dat hij zegt dat een individu niet alle schuld op zich moet nemen als er iets fout gaat in het leven. Het was voor mij enorm belangrijk om dat te lezen van een wetenschapper waarvoor ik zoveel respect heb. De therapieën en workshops die ik geef zijn voor een belangrijk stuk geïnspireerd door hem.”

Je woont en werkt inmiddels zeven jaar in Desselgem. Kan je hier een beetje aarden of voel je je toch nog altijd een inwijkeling?

“Ik hou van de rust hier op deze plek, tussen de weilanden. Ik vind het vooral ook belangrijk dat ik dicht bij de Leie woon, de waterweg die voor mij symbool staat voor de verbinding met Gent. Dat is de stad waar ik ben opgegroeid en die zal wel altijd belangrijk voor mij blijven. Waar ik het lastiger mee heb, is dat behoorlijk wat mensen in de streek het belang van economische groei vooropzetten. Dat botst met mijn visie waarbij ik de mens op de eerste plaats zet. Dat wringt nog altijd een beetje.”

Weet je als ingeweken Gentse ook hier in de streek al wat leuke adresjes te vinden om eens langs te gaan?

“Dat is zeker zo. Er zijn enkele horecazaken in Waregem waar ik, gewapend met mijn laptop, graag ga werken terwijl ik er van een koffietje geniet. Dat is vooreerst zo bij Guillaume, de koffieshop aan de Leie in Sint-Eloois-Vijve waar je zelfs een direct trade koffie (rechtstreeks bij de boer gekocht, red) gepresenteerd krijgt. Een andere plek is brasserie Cappuccino op de Markt in Waregem. Ook daar vind ik het heel aangenaam zitten. In beide gevallen voel ik me ook altijd erg welkom en dat is essentieel voor mij om ergens binnen te springen.” (FV)