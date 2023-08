Celine Timmerman tovert kamer van pleegkind om in hemelse droomwereld

Make-A-Wish, de vereniging die wensen van kinderen met een levensbedreigende ziekte waarmaakt, kent iedereen. Ook pleegkinderen hebben dromen, maar soms zijn die net iets te groot om gerealiseerd te worden binnen het pleeggezin. Pleegzorg Vlaanderen ging daarom op zoek naar vrijwilligers om die dromen waar te maken. Zo waant de negenjarige Carla zich straks in haar eigen kamertje in de ruimte, dankzij de schilderkunsten van de Oostendse Celine Timmerman.

Celine Timmerman (27) werkt als pediatrisch verpleegkundige in zorgvakantiehuis Villa Rozerood in De Panne. Een job die haar op het lijf geschreven is: “Zorgen voor anderen heeft er bij mij altijd al in gezeten. Vooral met kinderen werk ik graag, ze hebben zoveel fantasie en humor.”

Maar Celine weet ook uitstekend om te gaan met verf en penselen. “Als kind volgde ik les aan de kunstacademie, en graag. Maar daar deed ik niets bijzonders mee”, vertelt Celine. “Tot de geboorte van een nichtje eraan kwam, en haar mama me vroeg om een muurschildering voor de kinderkamer te maken. Dat wilde ik wel eens proberen, en het viel enorm mee: ik deed het graag én het resultaat kreeg veel bijval.”

Out of the box

Door haar studies raakte Celines plan om ‘iets’ te doen met het muurschilderen op de achtergrond; tot haar vriend haar drie jaar geleden het nodige zetje gaf: waarom startte ze niet als zelfstandige in bijberoep? In geen tijd ging de bal aan het rollen, op sociale media post Celine regelmatig nieuwe projecten. “Ik leg me vooral toe op muurschilderingen in baby- en kinderkamers. Dat geeft me de kans om creatief te zijn, een beetje out of the box te denken en werken ook. De blik in de ogen van de kinderen, maar ook in die van de ouders, als ze het kamertje te zien krijgen, daar doe ik het voor. Het geeft me zoveel voldoening.”

De blik in de ogen van de kinderen als ze het resultaat zien: daar doe ik het voor

Ze denkt dan ook met plezier terug aan de kasten die ze beschilderde met sterk contrasterende kleuren voor slechtziende jongeren in Begeleidingscentrum Spermalie in Brugge, waar ze eerder werkte. “Het was meer dan een kwestie van opfleuren, het gaf die kinderen ook het gevoel dat dit echt voor hen werd gemaakt.”

Of aan het wonderlijke wolkenplafond dat ze schilderde voor een meisje met een beperking en dat op haar het rustgevende effect van een snoezelkamer heeft. Maar ook op de scène uit de animatiefilm Cars die ze voor een neefje uitwerkte, is Celine trots.

Ruimtekamer

“Heel dikwijls zit er ook een verhaal vast aan de vraag naar een muurschildering”, aldus Celine. “Zo vroegen de ouders van een overleden meisje me om een tekening te maken voor hun zoontje, en om daar een roze vlindertje in te verwerken, als herinnering aan zijn zusje.”

Geen wonder dat Celine meteen actie ondernam toen ze de oproep van Pleegzorg Vlaanderen op Instagram zag: daarin werd gezocht naar vrijwilligers die het kamertje van Carla (fictieve naam) onder handen konden nemen. Carla is negen en heeft het moeilijk met haar verhuis naar een pleeggezin. Ze is gepassioneerd door de ruimte, sterren en planeten, en droomt van een kamer waarin ze helemaal in die sfeer wordt ondergedompeld. Celine reageerde meteen op de oproep met het voorstel om de kamer volledig zwart te schilderen, er Carla’s favoriete planeten in de juiste constellatie op aan te brengen, maar ook een paar kleine ufo’s om het spannend te houden én een trits glow-in-the-dark-sterretjes.

Op vrijdag 4 augustus gaat Celine aan de slag. “De samenwerking verloopt uitstekend”, licht ze toe. “Ik doe dit vrijwillig maar krijg wel ondersteuning vanuit Pleegzorg. Zo worden de muren en het plafond vooraf al zwart geverfd, zodat ik meteen kan starten met de decoratieve elementen. Er komen ook twee mensen helpen om de sterretjes te schilderen.”

“Ik kijk uit naar de reactie van Carla vrijdagavond”, besluit Celine. “Ik hoop echt dat ze het resultaat mooi vindt, ze heeft overigens ook meegedacht over het opzet. Dit maakt het voor haar een beetje gemakkelijker om te wennen aan haar nieuwe thuis. Want daar is het mij in de eerste plaats om te doen. Ik heb alleszins al vernomen dat ook zij heel enthousiast is!”

Meer informatie over het Pleegzorg-dromenproject lees je op www.pleegzorg.be/pleegzorgdromen. Het werk van Celine kun je volgen op sociale media onder ‘lines–wallart’.