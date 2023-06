Celine en Delphine zijn de drijvende krachten van Controlife:“Hulp om gezond en fit te blijven”

Mensen begeleiden die willen afvallen, kracht opbouwen en op gewicht blijven. En daarnaast allerlei toffe avontuurlijke activiteiten en sportkampen organiseren voor jong en minder jong. Dat zijn in een notendop de grote doelstellingen die Deerlijknaren Celine Weydts en Delphine Bettens nastreven met Controlife.

Delphine en Celine wonen samen met hun kinderen in de Evangelieboomstraat in de Molenhoek. Beiden deden van jongs af aan competitiesporten. Delphine is afkomstig van Tiegem en was vele jaren actief in keurturnen, bench press, voetbal en fitness. Zij deed in een eigen fitnesscentrum ervaring op in het begeleiden van mensen en volgde ook een opleiding voor multiskills for foot.

Celine zat op een sportschool en heeft jaren judo en basketbal gedaan. Zij heeft een diploma bachelor lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie en voeding. Ze volgde ook cursussen initiator snowboard en instructeur skidiploma, gaf en organiseerde vele trainingen en sportkampen in allerlei sporten en geeft nu nog altijd kookles in het secundair onderwijs.

Zowat 2,5 jaar geleden hebben Delphine en Celine elkaar ‘gevonden’. Ze vormen sinds een jaar een koppel en verwachten in november hun eerste kindje samen. “We zijn allebei begeesterd door alles wat met sport en voeding te maken heeft en we blijven ons altijd bijscholen.”

EMS

“Wij willen mensen helpen om gezond en fit te worden, te zijn en te blijven. We gaan voor een combinatie van gezonde voeding en gezond bewegen. We begeleiden concreet mensen met afvallen en op gewicht te blijven en het opbouwen van kracht en conditie. We doen dit door middel van personal training en voedingsadvies. Tijdens de personal training maken we samen met de klant een trainingsschema op en werken we er samen intensief aan. We brengen en houden de klant in beweging, waarbij dit een onderdeel wordt in zijn leven.”

“We werken daarbij vaak met EMS, wat staat voor elektrische spierstimulatie of elektromyostimulatie. Dat is een trainingsprogramma waarin zowat 300 spieren worden gestimuleerd en versterkt door elektroden die in een pak zijn verwerkt. Het stimulatiepak en de elektroden zijn verbonden met een extern trainingsapparaat. De intensiteit van de elektrische impuls kan via het EMS-apparaat naar eigen wens worden aangepast. Het voordeel is dat je snel resultaat hebt. In relatief korte sessies van een twintigtal minuten kan je tot drie keer meer calorieën verbranden.”

We gaan voor een combinatie van gezonde voeding en gezond bewegen

“Met voedingsadvies helpen we de mensen tot het verwerven van een gezonde levensstijl. We leren hen bewust omgaan met voeding. We zoeken samen naar adviezen die volgehouden kunnen worden en die op langere termijn kunnen helpen.”

Obstacle Run

“Daarnaast bieden we allerlei toffe activiteiten aan voor jong en minder jong: van avontuurlijke sportkampen en teambuildings tot workshops, verjaardagsfeestjes en vrijgezellenactiviteiten. Een van onze grote speerpunten is Obstacle Course Running of OCR. Tijdens de OCR-trainingen leren we hoe je allerlei hindernissen het best aanpakt en bouwen we ook conditie en kracht op. Een obstacle run is een hardloopwedstrijd waarbij de deelnemers onder meer geconfronteerd worden met diverse hindernissen onderweg.”

Avonturenkampen

“Kinderen en volwassenen kunnen hier ook terecht voor gellyballs, een pijnloos schietspel, en archery tag, een boogschietspel met zachte pijlen. Ook boogschieten en teambuildingsopdrachten waarbij er moet samengewerkt worden tijdens touwtrekken en een bakkenrace, staan op het programma.”

“Tijdens de vakantiemaanden staan we altijd paraat met onze adventure-sportkampen voor kinderen. Ook tijdens de komende maanden is dat het geval. Veel kampjes zijn al volzet. We werken ook samen met manege Gavergoed. Het loopt echt prima met Controlife. We krijgen veel toffe reacties over onze aanpak. We hebben hier behoorlijk wat ruimte maar zijn niettemin op zoek naar een nog ruimere locatie”, besluiten Delphine en Celine.