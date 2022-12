Celine (38) begint met strijkwinkel in Ruiselede

Na 17 jaar gewerkt te hebben in een kledingzaak in Oostrozebeke gaat Celine Devlaminck (38) van start met een eigen strijkzaak in Ruiselede, onder de vleugels van De Strijkmande uit Aarsele.

Celine Devlaminck (38) woont met haar partner Michael De Craemer, vrachtwagenchauffeur in nachtshift met Moeskroen als vertrekbasis, in de Krasnikstraat. Het gezin telt drie kinderen: Xanthe (13), Yorbe (11) en Niene (6).

“Ik was op zoek naar een job waarbij het evenwicht tussen werk en gezin beter haalbaar was”, aldus Celine. “Ik had vernomen dat een strijkzaak hier, onder de vleugels van De Strijkmande uit Aarsele, ermee stopte. Puur toeval, maar ik zag het meteen zitten. Ik werk als strijkster naar verwachting zowat 32 uur per week. Met de klant maak ik een telefonische afspraak over datum van binnenbrengen en het terug ophalen.”

Zorg voor gezin

“Ik hoop met deze job als thuiswerkster meer opportuniteiten te vinden voor de zorg van het gezin met onze drie kinderen, want dat vergt heel wat tijd en energie. Eens van school halen, onverwachte zaken zoals een doktersbezoek… En nog meer: Yorbe voetbalt bij KMSK Deinze. Dat zijn daar drie tot vier trainingen per week en dan nog één bij Club Brugge. De meisjes zijn lid van Chiro Kanegem, waarvan ik afkomstig ben, en spelen ook nog volleybal bij Pervol.”

“Ik noem mezelf nog van de oude stempel. Niet smalend, maar met deze inhoud: de was en de plas, zelf koken, strijken… Veel jongeren doen dat niet meer, niet graag of zonder de nodige kennis. Het is een beetje de aard van het beestje, het zit in mijn genen: wat ik doe, wil ik echt goed doen. Ook nu met de uitdaging van de semi-autonome strijkwinkel hier. En ja, het lijkt irrationeel en paradoxaal om nu te starten met zo’n energieverslindende activiteit, maar daarvoor komt een vergoeding vanuit Aarsele.”

Strijkpunt Celine Devlaminck, Krasnikstraat 61, Ruiselede, 0474 31 28 07.