Céline (18) viert haar eerste Moederdag: “Pas na acht maanden wist ik dat ik zwanger was”

Dat ze dit jaar haar eerste Moederdag als mama zou vieren, had Céline Leeman (18) begin dit jaar nooit durven vermoeden. Maar op 7 maart beviel ze van een zoontje Jules. Nu twee maanden later combineert de Merkemse het jonge moederschap met haar studies accountancy-fiscaliteit. “Ik heb nooit aan stoppen gedacht, ik wil dat diploma halen”, vertelt ze.

Céline Leeman vormt sinds drie jaar een koppel met Michiel Willem (19). “We leerden elkaar kennen op school. Michiel is een vriend van mijn broer, die toevallig ook Michiel heet”, legt Céline uit.

Maar begin dit jaar werd het leven van Michiel en Céline plots helemaal op zijn kop gezet. “Ik speel voetbal bij FWDM (Famkes Westhoek Diksmuide Merkem, red.)”, begint Céline haar verhaal. “Ik startte er het seizoen in de A-ploeg, maar plots moest ik afzakken naar de B-ploeg. Ik voelde dat mijn conditie almaar slechter werd en ik had daar niet meteen een verklaring voor. Mijn stiefmoeder Marian Vanlerberghe (49) begon wel vermoedens te krijgen. Ze zei dat mijn buik dikker werd, maar ik wuifde dat weg. Ik had helemaal geen zwangerschapssymptomen en er kwamen ook geen kilo’s bij. Maar uiteindelijk ben ik dan toch eens naar de dokter geweest en zo is aan het licht gekomen dat ik acht maanden zwanger was.”

Eerste dagen bekomen

Voor zowel Céline, Michiel als de familie en vrienden kwam het nieuws totaal onverwacht. “Natuurlijk waren we het eerste moment enorm geschrokken. De eerste dagen zijn we daar echt wel van moeten bekomen. Natuurlijk heb ik het nieuws dan ook meteen moeten vertellen aan het bestuur van de voetbalclub, dat op zijn beurt alle speelsters ingelicht heeft. Tijdens dat gesprek zijn er bij enkele meisjes wel wat traantjes gevloeid, van blijdschap welteverstaan.”

Of Michiel iets voorziet voor Moederdag? Ik ben benieuwd of hij de hints begrepen heeft

Op maandag 7 maart zijn Céline en Michiel dan de trotse ouders geworden van een flinke zoon Jules. “Totaal onverwacht, maar bijzonder welkom”, valt Céline het samen. “Die eerste weken zijn behoorlijk goed verlopen. Ik krijg kraamhulp en kan ook altijd op mijn vader en stiefmoeder, mijn schoonouders en onze grootouders rekenen om bij te springen. Ondertussen slaapt Jules ’s nachts al acht uur door. We mogen dus zeker niet klagen.” (lacht)

En ondertussen heeft Céline ook haar studies accountancy-fiscaliteit hervat. “Ik heb er eigenlijk nooit aan gedacht om te stoppen met studeren. Voor en na de bevalling heb ik de lessen online gevolgd en sinds de paasvakantie ga ik nu weer naar school in Vives in Brugge. Ook daar werd mijn zwangerschap en bevalling heel positief onthaald. Men had het nog nooit meegemaakt, maar we zijn heel tevreden over de manier waarop de directie het aangepakt heeft.”

Bekerfinale

Zondag viert Céline dus haar eerste Moederdag als mama, veel vroeger dan oorspronkelijk gedacht. “Ik weet niet of Michiel iets voorzien heeft. Ik heb het wel al een paar keer laten vallen. Benieuwd of hij de hints begrepen heeft”, lacht ze. Maar het wordt ook nog om een andere reden een speciaal weekend. Zaterdag speelt FWDM B, de voetbalploeg waar Céline dit seizoen deel van uitmaakte, de finale van de Beker van West-Vlaanderen nadat het eerder al ongeslagen kampioen werd. “We trekken met een supportersbus naar Waregem. Hopelijk kunnen we na de titel ook de beker mee naar Merkem nemen. Volgend seizoen wil ik er dan graag zelf weer bij zijn. Ik mag nu drie maanden niet sporten, maar vanaf juni wil ik de conditie weer beginnen opbouwen. Ik voetbal al sinds het derde kleuter, het is mijn grote passie. Het zit hier trouwens in de familie. Famkes Merkem heeft destijds nog in de weide van mijn grootouders gevoetbald. Of Jules ook een voetballer wordt? Hij heeft in elk geval zijn eerste voetbalschoentjes al.”