Celien Deguffroy wint West-Vlaams kampioenschap UNO in Tielt

De tweede editie van het West-Vlaams UNO kampioenschap was een schot in de roos. Afgelopen vrijdag zakte in totaal 190 deelnemers af naar de sporthal van basisschool ‘t Nieuwland in Tielt om daar mee te strijden voor de titel van West-Vlaams UNO-kampioen.

Om het ook voor de allerkleinsten spannend te houden, werd er dit jaar een afzonderlijke kids-editie voorzien. De oudere deelnemers konden zich via een aantal ongemeen spannende eliminatiereeksen een weg naar de eeuwige roem spelen.

Rond 22 uur werd het extreem spannend toen de laatste vijf spelers, aangemoedigd door een horde supporters in de zaal, zich van een plaats op het podium probeerde te verzekeren. Een slopende en spannende afvalrace die uiteindelijk uitdraaide in het voordeel van de Tieltse Celien Deguffroy. Ze mag zich de tweede vrouwelijke UNO-kampioene van West-Vlaanderen noemen.

Kaat Dedecker moest in extremis genoegen nemen met een tweede plaats, terwijl Lennert Van Walleghem de eer van de mannen hoog wist te houden met een mooie derde plaats.

(WM)