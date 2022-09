Céleste schenk Zonta-cheque van 500 euro aan Stichting Brandwonden

Zonta Ieper overhandigde de ‘Young Woman in Public Affairs Award’ aan Céleste Vermeersch uit Lo-Reninge. Céleste ontving bovendien een bedrag van 500 euro. “Céleste werd als winnares aangeduid op basis van haar inzet in tal van initiatieven waarbij ze als jonge dame enthousiast het voortouw neemt en op die manier ook andere dames en meisjes inspireert hetzelfde te doen”, motiveert Zonta Ieper de keuze.

Céleste Vermeersch (18) studeert orthopedagogie aan Vives in Kortrijk. Ze besliste meteen om de cheque te schenken aan de vzw Stichting Brandwonden en daar heeft ze een goede reden voor. “Toen ik in het derde kleuterklasje zat, speelde ik eens in de keuken en ik trok daarbij een frietketel met kokend frietvet over mij”, vertelt ze. “Ik herinner het mij nog levendig en weet nog dat ik negen weken in het UZ Gent heb gelegen. Ik was vooral verbrand op een deel van mijn hals en op mijn rug. Dertien jaar later heb ik dit voorval achter mij kunnen laten, maar voor iemand die ernstige brandwonden oploopt, is het moeilijk om zich zowel fysiek als psychisch in de maatschappij te integreren. Ik liep stage bij Buurthulp Nestor Poperinge, dat ouderen en mensen met een kwetsbaarheid ondersteunt en adviseert op verschillende vlakken. Op die manier leerde Zonta Ieper mij kennen.” Op de foto zien we Zonta-leden Sabine Leterme, Jins Decante, moeder Heidi Gheldof, Céleste Vermeersch, vader Wim Vermeersch en Stéphanie Geeraert die de cheque overhandigt.