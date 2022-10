Cedric (25) en Celestine (24) ontdekken na huwelijksnacht tweehonderd vastgenagelde paletten aan voorgevel: “Kregen voordeur als trouwcadeau van beste vrienden”

Van je vrienden moet je het hebben. Het pasgetrouwde echtpaar Cedric Vanacker (25) en Celestine Callewaert (24) ontdekte een grote verrassing toen ze na hun huwelijksfeest thuiskwamen. Enkele vrienden hadden namelijk zo’n tweehonderd paletten vastgenageld aan de voorgevel van hun huis in de Koningstraat. Het koppel kon de grap wel smaken. “We kunnen het hout gebruiken om ons komende winter te verwarmen.”

Het huis ‘versieren’ van koppels die op het punt staan om te trouwen, zonder medeweten van de inwoners, is een vaak gebruikte grap bij de vrienden van het echtpaar. Een tuin vol kroonkurkjes, een doolhof van wc-papier in de living of een barricade van bierbakken op de oprit zijn daar enkele voorbeelden van.

De beste maten van Cedric en Celestine gingen een stapje verder. Handig als ze zijn hingen ze tweehonderd houten paletten aan de voorgevel van het koppel hun woning. Dat er iets zou gebeuren, had Cedric wel verwacht. Maar ook hij stond aan de grond genageld toen hij het resultaat zag.

Nagelpistool

“Op ons trouwfeest zaterdagavond kregen we van onze beste vrienden een groot rechthoekig cadeau. Het bleek onze voordeur te zijn”, lacht de 25-jarige Hoogledenaar. “Na ons feest bleven we bij de feestzaal slapen. En toen we zondagmiddag onze straat inreden voelde ik de bui al hangen.”

Om binnen te geraken, moest eerst wat werk worden verzet. “Hun idee was echt goed gelukt, alles hing vast aan elkaar. De volledige voorgevel was dicht met paletten die ze met een nagelpistool hadden verbonden. Ik ben er zelf graag bij om zo’n stoten uit te halen dus kon deze grap zeker smaken.”

Brandhout

Naast de paletten werden er ook heel wat kroonkurken en leeggoed in de tuin verspreid. Enkele bollen hooi en het opgeslagen brandhout kregen ook een nieuwe plaats op en rond de hoeve. “We zijn toch enkele uren met onze families in de weer geweest om alles op te ruimen. En de maandag had ik nog mijn handen vol. We hebben alles zorgvuldig moeten scheiden, maar hebben nu alvast hout genoeg om ons komende winter te verwarmen”, lacht Cedric.