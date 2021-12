Cecile uit Damme blaast 102 kaarsjes uit

In rusthuis Huyze Den Hoorn vierde Cecile Reynaert haar 102de verjaardag. Cecile genoot met volle teugen van het bezoekje van burgemeester Coens, de verjaardagstaart en de geschenkjes.

Cecile is geboren op 12 december 1919 in Beernem, waar ze opgroeide in een gezin met 14 kinderen. Nadat haar moeder op vroege leeftijd stierf, is Cecile verder opgegroeid bij een tante. In 1954 huwde Cecile met Noël Sergant. Het koppel vestigde zich in Beernem. Daar runden ze ook hun eigen beenhouwerij en nadien ook nog een succesvolle traiteurzaak, die vooral veel aan scholen leverde. Cecile en Noël kregen een dochter Marleen en een zoon Romain. En later kwamen daar nog heel wat kleinkinderen en ook achterkleinkinderen bij.

Het echtpaar heeft bijzonder hard gewerkt in het leven. Op zondag uitgebreid gaan eten met een goed glaasje wijn erbij was zo goed als hun enige ontspanning.

Cecile en Noël kwamen in oktober 2018 namen naar het WZC Huyze Den Hoorn, waar ze nog enkele jaren konden samenleven. “Op 17 januari 2020 is Noël gestorven in ons WZC. Dit in het bijzijn van Cecile, hand in hand…”, weet Lieve Beukelaer, directrice van WZC Huyze Den Hoorn. “Cecile is een kranige dame die in ons rusthuis een vriendschapsband heeft opgebouwd met enkele andere bewoners. Ze houdt van breien en puzzelen. Tegen een glaasje witte wijn zegt ze nooit neen, zeker niet op haar eigen verjaardag”, klinkt het. (PDV)