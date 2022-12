Cécile Seynaeve viert haar eeuwfeest

Cécile Seynaeve uit Brugge vierde op 23 december samen met haar familie haar honderdste verjaardag in restaurant Petite Aneth. Het was trouwens een dubbel feest want ook haar dochter Christiane was die dag jarig, zij werd 75 jaar.

Cécile Seynaeve werd geboren in Torhout op 23 december 1922. Ze zat op internaat in Heist waar de omgangstaal Frans was maar de lessen in het Nederlands gegeven werden. Ze mocht maar eens om de drie maanden naar huis. Op haar 18de leerde ze haar toekomstige man André Daelman kennen op Torhout kermis.

De oorlogsjaren waren thuis zeer moeilijk. De paardenstallen van het gezin werden opgevorderd door de Duitse soldaten. Later, voor de bevrijding, kwamen er Canadezen logeren. De bevrijding werd een week lang gevierd.

Thuis wonen

In 1945 huwde Cécile met André Daelman. Hij was stationschef in Moorslede en later in Brugge. Toen zijn ze naar Sint-Andries verhuisd. Samen met André heeft ze heel wat gereisd. In 1978 sloeg het noodlot toe. Nog voor zijn pensioen is André overleden.

Intussen breidde de familie uit met twee kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen en is er een dubbel viergeslacht in vrouwelijke lijn. Het was Cécile haar hoop tot aan haar 100 jaar nog thuis te kunnen wonen dankzij de hulp van haar dochter, Familiehulp en haar huisarts.

La vie en Rose

Cécile zingt nog bijzonder graag het nummer La vie en Rose van Edith Piaf en de burgemeester mocht op haar feest dan ook meezingen. Burgemeester Dirk De fauw en provincieraadslid Hilde Decleer gingen er haar feliciteren met haar 100ste verjaardag en de nodige geschenken overhandigen. (SR)