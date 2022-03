Cecile Rapol opent officieel het nieuwe zorgcentrum na Seksueel Geweld

Dinsdag werd op de site van AZ Delta in Rumbeke het nieuwe Zorgcentrum na Seksueel Geweld West-Vlaanderen geopend.

Slachtoffers van seksueel geweld uit de provincie kunnen vanaf vandaag dag en nacht in het zorgcentrum terecht voor medische zorg, psychische ondersteuning en sporenonderzoek. Als men dat wil, kan men er ook aangifte doen.

Het zorgcentrum in Roeselare is het zesde in ons land en het eerste in West-Vlaanderen. Cecile Rapol, stichtster van het Vrouwenhuis in Roeselare, mocht op de internationale vrouwendag officieel het lintje doorknippen. Het zorgcentrum krijgt voorlopig een onderkomen in een pand tussen RADar en het ziekenhuisgebouw, maar verhuist in de toekomst naar een nieuwbouw vlakbij de spoedafdeling.