Cecile Braeckevelt (104) is rustig ingeslapen

Cecile Braeckevelt is rustig ingeslapen in het woonzorgcentrum ’t Hof in Lichtervelde. Zij is liefst 104 jaar geworden. “Mama was ze een ondernemende vrouw: ze leerde op haar 54ste nog autorijden. Ze reed met de auto tot haar 94ste. En dat 40 jaar zonder ongeval!”

Meer dan een eeuw op deze aardbol mogen rondwandelen, het is niet iedereen gegeven. Cecile Braeckevelt uit Lichtervelde deed het ons voor: nadat ze in oktober 2021 de strijd tegen covid-19 won, vierde ze op maandag 24 januari haar 104de verjaardag. Afgelopen zaterdag 25 juni is ze rustig overleden in het woonzorgcentrum ’t Hof in Lichtervelde.

Cecile werd geboren op 24 januari 1918 in Wingene. Ze ging naar de kostschool in Ruiselede en was tot aan haar huwelijk secretaresse in vlasfabriek Demyttenaere in Oostrozebeke. Cecile trouwde in 1945 met Albert Decorte, ook afkomstig uit Wingene. Albert, die gestorven is in 1998, was onderwijzer in de gemeentelijke jongensschool van Lichtervelde. De laatste vijf jaren was hij er ook directeur. Het koppel vestigde zich na hun huwelijk op het Kerkplein in Lichtervelde. “Mama woonde aanvankelijk niet graag in Lichtervelde, want in de nasleep van de oorlog kende Lichtervelde een woelige periode, om de politiek maar niet te noemen”, vertelde haar dochter Marleen aan deze krant naar aanleiding van de honderdste verjaardag van Cecile. “Mijn ouders verhuisden later naar de Beverenstraat, waar mama bleef wonen tot 8 januari 2015. Ze was dus bijna 97 jaar toen ze naar ’t Hof verhuisde.”

Albert en Cecile hebben vijf kinderen: Christine, Marleen, Lydia, Jos en Johan. “Onze broer Jos is helaas in 2001 al overleden na een smartelijk ongeval in Leuven, waar hij professor Wijsbegeerte was aan de universiteit.”

40 jaar ongevallenvrij

“Mama was sociaal geëngageerd. Zo was ze bestuurslid bij Markant, boekendraagster bij het Davidsfonds en penningmeester van seniorenvereniging De Eeuwige Lente. Ze kookte graag en was graag onder de mensen. Daarnaast was ze ook een ondernemende vrouw: ze leerde op haar 54ste nog autorijden. Ze reed met de auto tot haar 94ste. En dat 40 jaar lang zonder ongeval!”

Haar 104de verjaardag was een heugelijke dag voor Cecile, niet in het minst omdat ze nog in goede gezondheid verkeerde, los van enkele typische fysieke kwaaltjes. “Corona had haar nochtans stevig te pakken, wij vreesden het ergste. Maar het was een sterke madam. Ze herstelde volledig, las boeken, herkende ons nog allemaal. Tja, wat had je verwacht van een vrouw die tot haar 97ste thuis heeft kunnen blijven wonen?!”, besluit dochter Marleen.

De uitvaartplechtigheid is op zaterdag 2 juli om 11 uur in de Sint-Jacobus de Meerderekerk in Lichtervelde. (Begr. Feryn/BC)