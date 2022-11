Cecil Vanpoucke en Roger De Bruyne vieren hun briljanten huwelijksverjaardag

Cecil Vanpoucke (85) en Roger De Bruyne, die 91 wordt op 6 december, wonen nog altijd zelfstandig in de Stationsstraat in Eernegem en vierden onlangs hun 65ste huwelijksverjaardag.

Cecil is afkomstig uit de Stationsstraat, uit wat men destijds de pannenkoekenreke noemden. Roger groeide op in Snellegem, in wat men het katteveld noemde. Ze trouwden op 26 oktober 1957 en vierden hun jubileum in twee etappes. Eerst was er een officiële ontvangst op het gemeentehuis, waar een uitgebreide delegatie van het schepencollege het echtpaar in de bloemetjes zette. Naast een telegram kreeg het echtpaar ook nog een erepenning met beeltenis van het koninklijk echtpaar aangeboden. Daarna trokken ze met hun familie naar restaurant De Stove. Het echtpaar kreeg een dochter, Christa (+) en een zoon Stefaan (57).

Er zijn drie kleinkinderen: Davy, Jens en Maité. Yden is hun achterkleinkind. Roger is moest een legerdienst van 21 maanden vervullen. Onmiddellijk na zijn legerdienst kon hij aan de slag als chauffeur en reed hij onder meer voor De Lijn. In de vakantieperiode was hij vaak vele dagen uithuizig als chauffeur voor luxe busreizen. Na een loopbaan van 38 jaar kon hij op zijn 59ste op prepensioen. Cecil van haar kant nam al die tijd de opvoeding van de kinderen op zich en zorgde voor het huishouden. Beiden zijn heel tevreden dat ze nog thuis kunnen wonen en dat ze elkaar nog hebben. Ze trekken er graag nog eens opuit om te gaan eten. (RI)