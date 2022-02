CD&V vraagt duidelijkheid over komst nieuw zwembad

Het schepencollege van Wervik beslist heel binnenkort of er op het stadsdomein Oosthove al dan niet een nieuw zwembad komt. Schepen van Sport Geert Bossuyt (Vooruit) legde aan de oppositiepartijen CD&V en N-VA de cijfers voor. Vorige week donderdag was er ook een onderhoud met het bestuur van de Wervikse Zwemclub. Als er geen nieuw zwembad komt, dan zou het schoolzwemmen in het naburige Komen kunnen.

Voor de Wervikse Zwemclub ligt daar ook een mogelijkheid op zaterdag van 12 tot 14 uur. Geen ideale uren alvast… “Als we voor de nieuwbouw kiezen voor een externe partner, dan zouden we per jaar gedurende een termijn van dertig jaar 1,3 à 1,5 miljoen euro moeten aflossen”, aldus de schepen. “Een deel voor de exploitatie en een deel voor de investering. Tegen eind februari willen we een beslissing nemen.”

Na dat onderhoud schreef CD&V een brief aan het schepencollege. “We willen eerst en vooral de schepen danken om ons hierbij te betrekken”, zegt fractieleider Bercy Slegers. “Dit was de eerste keer in negen jaar dat we als oppositie een inzicht kregen in het dossier. Al evenveel jaren wordt er een nieuw zwembad en een nieuwe stadszaal beloofd.”

Keuze formule

“Wat ons vooral opviel is dat de cijfers die we kregen beperkt zijn gebleven tot de impact op de meerjarenplanning en op de autofinancieringsmarge. We kregen geen inzage op de afwegingsstudies die toch moeten bestaan. Zoals : de keuzes in de soort formules die men kan hanteren bij de bouw van een nieuw zwembad, in eigen beheer of niet in eigen beheer. Vervolgens ook de afweging van de keuze voor de formule. Zoals bijvoorbeeld een publiek private samenwerking die alles doet : de financiering, bouw, onderhoud en exploitatie.”

“Wat we ook volledig missen in de analyse en afwegingen is de vraag of een zwembad nodig, nuttig en belangrijk is voor de ontwikkeling van onze stad. Er werd steeds voorop gesteld in het verleden dat het zwembad in het centrum moest komen omwille van de bereikbaarheid en de leefbaarheid van het centrum. Tijdens de toelichting hoorden we hier niets meer over. Wij vinden het verloop van dit dossier toch uiterst eigenaardig.”

Pro en contra

“Vooraleer een beslissing wordt genomen over het zwembad door het schepencollege zouden we toch willen vragen om al de opties grondig te bestuderen. Alsook de gevolgen van de keuzes naast elkaar te leggen met de argumenten pro en contra. Als men vandaag stelt dat het aantal bezoekers daalt, dan is dat normaal gezien de staat waarin het zwembad zich bevindt. De kunst bestaat erin om een prospectie te maken naar de toekomstige staat en de behoefte in te schatten voor scholen, recreanten, inwoners om in eigen stad verder te kunnen zwemmen. Dit gekoppeld aan de leefbaarheid van de stadskern en de noden van onze inwoners.

“Wat we missen in de analyse is de vraag of een zwembad nodig, nuttig is voor onze stad”

“We moeten in eer en geweten zeggen dat we op dit moment niet genoeg dossiervorming zien om zo’n drastische beslissing te nemen. Het zou dan ook naar onze mening totaal verkeerd zijn naar onze bevolking toe om op basis van wat we hebben gehoord een groen of rood licht te geven voor de bouw van een nieuw zwembad. De impact van de beslissing is te groot en te ingrijpend om over één nacht ijs te gaan.”

Een powerpoint

“Ik ben een powerpoint aan het voorbereiden van alle gebreken en argumenten die daarin verwerkt staan om wel of geen nieuw zwembad te bouwen”, zegt schepen van Sport Geert Bossuyt (Vooruit). “Dat is zo goed als klaar. Gebaseerd op een studie van 2017 en de opmerkingen van onze financieel directeur en in het document voor het toekennen van de milieuvergunning.”

“Komende maandag bespreken we dat op het schepencollege maar hoogstwaarschijnlijk gaan we dan nog geen beslissing nemen. Het onderhoud met het bestuur van de Wervikse Zwemclub was een goed gesprek. Ze begrijpen de situatie. Voor alle duidelijkheid : tegen het personeel werd gezegd dat de kans bestaat dat het zwembad in september kan sluiten.”

De stad laat zich in dat dossier begeleiden door het onafhankelijk advocaten- en advieskantoor Rasschaert uit Zottegem. De milieuvergunning voor het zwembad is verlengd maar loopt af in 2025. Het jaarlijks verlies bedraagt 650.000 euro.