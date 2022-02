CD&V van in het begin tegen de plannen voor heraanleg Steenakker: “Er is parking dichtbij nodig”

De oppositiepartij CD&V is al lang niet akkoord met de plannen voor de heraanleg van de Steenakker. “We blijven overtuigd dat de heraanleg van de Steenakker enkel en alleen als evenementenplein een historische vergissing wordt”, zegt fractieleider Bercy Slegers.

“We zijn geen grootstad zoals Kortrijk of Gent met ondergrondse parkings onder de pleinen. Mensen rijden bewust naar Wervik centrum om inkopen te doen of om een bezoek te brengen aan familie. Zonder parking dichtbij zal men het centrum links laten liggen en gaat men elders winkelen. CD&V wil dit niet.”

“Dat de Steenakker na de heraanleg veel mooier zal zijn, daar twijfelt niemand aan. Dit prestigeproject zal ook meer dan twee miljoen euro kosten, dan mag er wel een grote verbetering verwacht worden. Nu we de materiaalkeuze weten, lijkt ook het aspect ‘vergroening’ een beetje bedrog. Het evenementenplein zelf wordt verhard in uitgewassen beton. Misschien is het groene beton, dan komt men misschien de belofte van een groen plein nog na.”

Inrijden aan lingeriewinkel zal niet meer kunnen

Multifunctioneel

“We zouden liever een multifunctioneel plein zien. Overdag parkeren, ’s avonds en in het weekend een belevings- en evenementenplein. De meerderheidspartijen willen echter niet van een aanpassing in die zin weten. We deden de proef op de som en bevraagden heel wat bewoners. Meer dan de helft weet niet dat het verlengde richting de Duivenstraat doorgeknipt wordt. Je zal niet meer kunnen inrijden aan de lingeriewinkel. Dit zal een grote impact hebben op de mobiliteit.”

“We vermoeden dat de volgende stap de invoering van eenrichtingsverkeer in de Vlamingstraat zal zijn. Wij gaan ons daartegen verzetten, want dit zou het einde kunnen betekenen voor de handel en wandel in het centrum. Eén online infosessie organiseren rond over deze belangrijke werken is ruim onvoldoende. CD&V wil dat er een duidelijke infofolder met duidelijke fasering, timing en detailinfo over de wegomleggingen komt. We zijn heel ongerust over de impact van de omleiding rond het centrum via de schoolomgeving in de Grauwe Zusterstraat.”

Maatregelen

“De handelsas zal lange tijd open liggen door de werken die moeten gebeuren. CD&V wil dat er flankerende maatregelen komen voor de handelaars. De werken zullen anderhalf jaar duren, werd er gezegd tijdens de infovergadering, en gaan een zeer ingrijpende impact hebben op de bereikbaarheid van de handelaars aan beide kanten van de handelsas.” (EDW)