CD&V Pittem-Egem juicht invoering statiegeld toe

CD&V Pittem-Egem is opgelucht dat het statiegeld op blikjes en plastic flesjes eindelijk ingevoerd wordt. Sinds 2018 is de gemeente Pittem lid van de ‘Statiegeldalliantie’, de organisatie die druk zet bij de hogere overheid om statiegeld in te voeren en zo zwerfvuil aan te pakken. Op vandaag sloten zo’n 70 procent van alle Vlaamse gemeenten zich hier al bij aan.

“Statiegeld op blikjes en plastic flesjes werkt zoals het nu al vaak wordt toegepast op glazen flesjes. De consument betaalt een klein bedrag extra, maar krijgt dit weer terug bij het inleveren van het blikje of flesje”, laten voorzitters Els Goeminne en Nathalie Delaere weten.

“In 2018 vroegen we onze mandatarissen in het college van burgemeester en schepenen om toe te treden tot de Statiegeldalliantie. Dit voorstel werd goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 26 februari 2018. Dat het er nu, na vier jaar, naar uitziet dat het er effectief zal komen, is natuurlijk heel goed nieuws. We zijn blij dat er op hoger niveau eindelijk werk van gemaakt wordt, maar wachten nog op een concreet plan van aanpak door de bevoegde minister.”

Schepen van Milieu Stijn Vandenhende treedt hen bij. “Zwerfvuil is één van de grootste ergernissen bij onze inwoners. Het gemeentepersoneel is elke dag druk in de weer om Pittem en Egem proper te houden, net zoals de vele Mooimakers waar we op kunnen rekenen. Helaas is het soms dweilen met de kraan open. Zwerfvuil is niet alleen storend, het is ook een groot probleem voor onze landbouwers. Heel wat dieren eten onbewust dit afval op, met vaak fatale gevolgen. Met de invoering van het statiegeld hopen we dat het zwerfvuil drastisch zal verminderen.” (JG)