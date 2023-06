CD&V-ontbijt levert 1.321,50 euro op voor mugheli

Het vijfde ontbijt van CD&V ten voordele van de mughelikopter was een groot succes. Liefst 700 mensen daagden op. Voorzitter Frederiek Vermeulen van CD&V Ichtegem mocht dan ook samen met een delegatie van het bestuur het mooie bedrag van 1.321,50 euro overhandigen.

Sinds 1986 wordt de mughelikopter ononderbroken uitgebaat door het Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening in Brugge en dit op zelfstandige basis. Sinds 1998 is de mughelikopter West-Vlaanderen met basis in Brugge als enige helikopter in Vlaanderen erkend binnen het 112-systeem. CD&V-Ichtegem blijft hopen dat de minister van Volksgezondheid het belang van de mughelikopter voor West-Vlaanderen erkent.

“Het voortbestaan van de mughelikopter kan niet afhangen van giften van privépersonen en bedrijven. Het kost naar schatting jaarlijks 800.000 euro om de heli in de lucht te houden.” De mughelidienst in Brugge is dan ook zeer blij met de schenking.

(EV/foto EV)