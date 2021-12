CD&V Knokke-Heist schenkt 100 kerstpakketten aan de getroffenen in Trooz

Een delegatie van CD&V Knokke-Heist trok richting Trooz om er 100 kerstpakketten uit te delen aan de getroffenen van de watersnood afgelopen zomer.

“De leefomstandigheden van de lokale bevolking zijn er vijf maanden na de watersnoodramp nog steeds erbarmelijk. Verwarming is er quasi nog niet, men moet zich behelpen met kleine elektrische radiatoren of gasbrandertjes. De huizen zijn vochtig, muf en beschimmeld, her en der zien we toch al heropbouw. Het gaat tergend traag vooruit. De winter deed z’n intrede, het is behelpen en elkaar helpen”, aldus schepen Philippe Vlietinck.

Fabienne Maes en Katrien Cauwels overhandigden namens CD&V Knokke-Heist een geschenkpakket aan 100 getroffen gezinnen in Trooz en Nessonvaux voor een totale waarden van 1.500 euro. De rijk gevulde dozen met onder andere confituur, peperkoek, cake, choco, pralines, ontbijtgranen… werden met grote dankbaarheid aangenomen.

Daarnaast namen ze ook nog heel wat hulpgoederen mee zoals mini kerstboompjes en-pakketjes. “Van kerstsfeer is gezien de omstandigheden weinig sprake in Trooz maar dit gebaar is een klein lichtpuntje in deze donkerste dagen van het jaar”, aldus Vlietinck.