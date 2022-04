CD&V Ichtegem zeer tevreden met grote belangstelling MUG-Heli ontbijt

Elk jaar organiseert de lokale CD&V-afdeling een ontbijt. Het trekt daarvoor naar de sporthal aan de Keibergstraat. De opbrengst gaat naar de MUG Heli van West-Vlaanderen.

“Het was nu toch al twee jaar geleden dat we dergelijk groot initiatief lanceerden”, vertelt voorzitter Frederiek Vermeulen. “Dat is de fout van corona natuurlijk. Ook nu was het toch even bang afwachten hoe de mensen zouden reageren. Met een opkomst van meer dan 500 mensen zijn we dan ook uiteraard dik tevreden. Wat me ook tevreden stemt zijn de talrijke nieuwe gezichten die zijn komen opdagen. Kortom, op dat vlak ben ik dus een tevreden voorzitter.”

“Onlangs werd ik met eenparigheid van de stemmen herkozen tot voorzitter van de lokale CD&V-afdeling voor een nieuwe termijn van drie jaar. Samen met mij kregen ook Jessie Priem en Bernize Sabbe het vertrouwen van het bestuur. Bernize zal de senioren vertegenwoordigen en Jessy Priem wordt voorzitter van vrouw en maatschappij. Een van mijn bekommernissen als voorzitter is het ‘vervrouwen’ en verjongen van de partij. We zitten ondertussen nu ook al meer dan 3 jaar in de oppositie. Als ik daar op terug kijk, dan is dat dan voor mij persoonlijk met gemengde gevoelens. Veel projecten die gerealiseerd worden, zijn wat ik zou durven noemen ‘CD&V-projecten’ die al opgestart of voorzien waren in vorige legislatuur. Dat is dus een positief gegeven. Wat ik daarentegen met spijt in het hart moet vaststellen is dat de gemeentepolitiek allemaal heel zakelijk geworden is. Voor alles worden structuren en reglementen voorzien, de passie voor de gemeente is verdwenen. (RI)