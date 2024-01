CD&V Brugge voert de druk op NMBS op na de sluiting van de inkomhal van het station

Na N-VA voert ook CD&V Brugge de druk op NMBS op om de stationshal te heropenen voor het publiek. “De inkomhal was voor veel bezoekers ook hun eerste indruk van de stad, bij aankomst met trein of bus”, zegt Doenja Van Belleghem, fractieleider van CD&V Brugge. “Die eerste indruk is belangrijk.”

Onlangs is vastgesteld dat de NMBS de inkomhal van het station van Brugge heeft afgesloten voor het publiek. Het is nog niet helemaal duidelijk welke plannen de NMBS heeft met de inkomhal en de belendende ruimten. Het is wel duidelijk dat de NMBS de dienstverlening heeft verplaatst naar de andere kant van het stationsgebouw – kant Sint-Michiels – en dat de NMBS de loketten in de inkomhal niet langer zal gebruiken.

Trefpunt

Het station van Brugge is voor bewoners en bezoekers een belangrijk trefpunt. De inkomhal borg ook verschillende functies: loketten, ticketautomaten, toiletten, bagagekluizen, wachtruimte voor trein of bus, en voorheen ook nog stationsbuffet, fietsenstalling en informatielokaal.

Toiletten

CD&V Brugge is bezorgd om de gebruiker van de verschillende voorzieningen in het station van Brugge. Doenja Van Belleghem: “Zijn er voldoende openbare toiletten aan beide kanten van het stationsgebouw? Zijn deze toiletten maximaal toegankelijk, ook voor de vroege en late passant, pendelaar en reiziger?”

“Zal NMBS nog voorzien in een warme en veilige wachtruimte? Zal de inkomhal haar aangename en gastvrije karakter ook in de toekomst behouden? En heeft NMBS plannen voor de vele leegstaande ruimten? CD&V Brugge hoopt dat alle voorzieningen minstens behouden worden en zelfs aangepast en uitgebreid worden.”

VisitBruges

NMBS heeft ervoor gekozen om haar dienstverlening aan de andere kant van het gebouw onder te brengen. Toch is ook aan de kant van het centrum een plaats nodig waar mensen terecht kunnen voor reisinformatie en voor de aankoop van vervoersbewijzen.

“CD&V Brugge stelt dan ook voor dat NMBS het huidige kantoor van VisitBruges inneemt om er haar dienstverlening te organiseren voor de bezoekers die het station vanuit de kant van het centrum binnenkomen”, zegt Doenja Van Belleghem.

Streekproducten

“VisitBruges kan in de inkomhal een toeristisch kantoor inrichten, aangevuld met een toeristische winkel met merchandising en streekproducten die de bezoeker zin en smaak doen krijgen in de stad die hij zal verkennen of net verkend heeft. Op die manier kan de inkomhal ook een gastvrije wachtruimte blijven en daar horen ook de toiletten, de bagageruimten en een stationsbuffet bij.”