CD&V-amendement voor aanpassing RUP Gemeentepark goedgekeurd

Het flatgebouw in het Gemeentepark wordt geen 24, maar 22 meter hoog. Dat heeft de gemeenteraad beslist, nadat – opvallend – meerderheidspartij CD&V daarover een amendement had ingediend. En per wooneenheid komt er anderhalve parkeerplaats, in plaats van één.

Als belangrijkste punt van de gemeenteraad stond de definitieve goedkeuring van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor het Gemeentepark geagendeerd. Het was burgemeester Doutreluingne (Lijst Burgemeester) die het punt verdedigde: “Het RUP heeft alles te maken met een langetermijnvisie voor Zwevegem, en dit met de blik op 2040 en zelfs 2050. We zijn daarbij niet over één nacht ijs gegaan, want er ging bijna vijf jaar voorbereiding aan vooraf. In 2020 werd reeds het voorontwerp goedgekeurd dat daarna verder verfijnd en verdiept werd.”

Doutreluigne relativeerde de 192 ingediende bezwaren: “In verhouding met het aantal inwoners in het centrum van Zwevegem is die 192 eerder laag te noemen. Dat is iets van 0,2%. In Moen, dat veel kleiner is, zijn 1.600 bezwaren ingediend tegen de nieuwe windmolens… Uit de analyse van de klachten blijkt ook dat er nogal wat identieke bezwaren zijn.”

De burgemeester stelde ook dat met dit RUP het park zal uitbreiden en dat de beeldkwaliteit beter wordt. “Het park zal van 17.504 m² naar 23.758 m² evolueren. Samen met het park aan het kasteeltje van Bekaert en met het Leanderhof zal dit één grote groene long worden.”

Toch draaide de hele discussie vooral over de mogelijkheid om een appartementsgebouw te bouwen van 24 meter hoogte. Dat de oppositie zou tegenstemmen, lag in de lijn der verwachtingen. Opvallend was echter de houding van meerderheidspartij CD&V. Die was, bij monde van fractievoorzitter Brigitte Desmet, ook van oordeel dat 24 meter te hoog is en dat één parkeerplaats per wooneenheid te beperkt is. Ze diende een amendement in om te gaan naar 22 meter en 1,5 parkeerplaats per wooneenheid.

Daarna kwamen de oppositiepartijen aan het woord. Die waren unisono tegen het voorgestelde RUP en haalden zowat allemaal dezelfde opmerkingen aan, zoals de bouwhoogte, parkeerplaatsen en het gebrek aan visie.

De gemeenteraad werd dan een tiental minuten geschorst, zodat de fracties konden overleggen over het amendement van de CD&V.

Bouwlaag minder

Doutreluingne kon zich wel vinden in de voorgestelde aanpassingen: “Een parkeerplaats per wooneenheid is misschien wat te krap berekend, 1,5 dan misschien wat te ruim. Maar goed. Wat de hoogte betreft, kunnen we met 24 meter geen acht bouwlagen realiseren omdat men iets meer dan drie meter per laag rekent. Met 22 meter zullen we dus ook moeilijk aan zeven bouwlagen komen. Maar goed.”

Uiteindelijk werd het amendement goedgekeurd, meerderheid tegen oppositie die zich onthield. Wat de goedkeuring van het RUP zelf betreft, stemde de oppositie tegen en de voltallige meerderheid voor. (GJZ)