CC Den Hoogen Pad gaat tegen de vlakte: “Geen renovatie, maar nieuwbouw”

De renovatie van cultureel centrum Den Hoogen Pad in Adegem komt er niet. Het gemeentebestuur gaat voor een complete nieuwbouw. “We trekken resoluut de kaart van duurzaamheid, efficiëntie en participatie”, zegt burgemeester Koenraad De Ceuninck (CD&V).

“We willen het bruisende cultuurleven in Maldegem de nodige aandacht en comfort bieden”, gaat de burgemeester verder. “Een renovatie van het huidige cultuurcentrum zou ons te veel beperken qua ruimtebeslag, functionaliteit en faciliteiten. Daarnaast worden we, door forse prijsstijgingen van bouwmaterialen, de complexiteit van een dure renovatie en de strenge normen op het vlak van technieken, gedwongen om budgettair kritisch te handelen. Met ons huidige college kiezen we dan ook voluit voor een totale nieuwbouw, maar wel op dezelfde site”, aldus burgemeester Koenraad De Ceuninck.

“We willen met deze nieuwbouw voldoen aan de verwachtingen van ons lokaal verenigingsleven. De keuze voor Adegem als ideale locatie, blijft ongewijzigd. Adegem bruist en leeft immers en cc Den Hoogen Pad heeft zijn relevantie al langer bewezen in deze deelkern. Bovendien is op de site nog plaats voor een nieuwbouw, naast het huidige cultuurcentrum. Hierdoor kunnen verenigingen blijven gebruikmaken van het oude gebouw, tot de nieuwbouw klaar is”, aldus burgemeester De Ceuninck.

Nieuwe ambities

“Het prijskaartje van deze nieuwbouw wordt deze zomer verder verfijnd en geraamd, maar het staat vast dat de voorziene 2,3 miljoen, niet zal volstaan om onze ambitie voor cc Den Hoogen Pad 2.0 waar te maken”, vult schepen van Cultuur Nicole Maenhout (N-VA) aan. “We hebben er vertrouwen in dat de gemeenteraad de nieuwe ambities zal ondersteunen en bij de aanpassing van het meerjarenplan deze bijkomende investering voor het verenigingsleven zal goedkeuren. (MIWI)