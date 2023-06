CC De Beuk krijgt een serieuze facelift

In de Kortemarkse gemeenteraad werd een ingrijpende renovatie goedgekeurd voor het cultuurcentrum De Beuk langsheen de Torhoutstraat. Daar hangt een serieus prijskaartje aan vast. Ook het dak van oc Hemelsdaele in Werken moet dringend aangepakt worden.

“De werken aan cc De Beuk spitsen zich toe op drie elementen”, vertelt cultuurschepen Rik Waeyaert (CD&V). “Het gebouw wordt tijdens de werken beter toegankelijk gemaakt. Er komt een toegang zonder drempel en met een parlofoon aan de centrale inkom.”

“Bij die inkom wordt ook een andersvalidentoilet voorzien. De openingen aan de lift worden groter gemaakt en er komt een zone aan de bar waar ook met een rolstoel onderheen gereden kan worden. Een glazen deur vervangt de huidige deur aan de trap op de gelijkvloerse verdieping. Ook de foyer wordt onder handen genomen. Het barmeubel wordt vernieuwd en verhuist van de zijkant van de trap naar de straatkant, loodrecht op de traphal. De vloerbekleding en de gordijnen worden vernieuwd, en de huidige lichtarmaturen maken plaats voor zuiniger ledverlichting. De foyer wordt ook opnieuw geschilderd.”

Zonnepanelen

“Een derde grote luik betreft de werken aan de gebouwschil, waarbij vooral het vernieuwen van het dak in het oog springt. Er komen daarbij vezelcementleien in plaats van asbestleien. Het dak wordt geïsoleerd en voorzien van een stevige structuur met het oog op de aanleg van zonnepanelen. Ook de buitenkant van De Beuk wordt tijdens deze werken herschilderd.”

“De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 882.198,31 euro, exclusief BTW. Het ontmoetingscentrum Hemelsdaele langs de Vladslostraat krijgt een nieuw dak en wordt tegelijk ook energiezuiniger gemaakt. De kosten voor deze werken aan het ontmoetingscentrum van Werken worden geraamd op een 100.000 euro, inclusief BTW.”

Scheuren en blazen

“De bestaande dakbedekking in asfalt op oc Hemelsdaele is einde levensduur en dus aan vervanging toe. Er zitten scheuren in de bedekking en blazen in het asfalt die intussen niet meer met kleine ingrepen te herstellen zijn. Het bestuur kiest ervoor om tegelijkertijd isolatie te voorzien om het gasverbruik van het gebouw te verlagen”, besluit Waeyaert. (Jeffrey Dael)