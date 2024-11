CAW Zuid-West-Vlaanderen houdt sensibiliseringsactie: “Zeker één aanmelding per dag van familiaal geweld”

Vrijdagvoormiddag 29 november vond je de hulpverleners van CAW Zuid-West-Vlaanderen in het stadhuis van Kortrijk. Met pleisterdoosjes, die symbool staan voor de hulpverlening die ze aan gezinnen kunnen bieden, vestigden ze extra aandacht op intrafamiliaal geweld.

Celine Neirynck en Kim Lopez begeleiden dagelijks mensen die te maken krijgen met familiaal geweld. “We krijgen vaak aanmeldingen via de politie of mensen komen zelf langs. Soms als koppel samen, maar we zien ook slachtoffers individueel. Ook kindjes die in een gezin getuige zijn van geweld tussen ouders of naar hen toe”, zegt Celine.

Intrafamiliaal geweld dienen we ruim te interpreteren. “Het betref niet enkel fysiek geweld, waar veel mensen in eerste instantie aan denken, maar ook emotioneel en seksueel geweld. Jammer genoeg zetten mensen minder snel de stap op dat vlak.”

CAW Zuid-West-Vlaanderen verdeelde afgelopen week 4.000 pleisterdoosjes als sensibiliseringsactie. “We willen het thema meer onder de aandacht brengen zodat mensen weten dat hulp bestaat. Hoe meer we gekend zijn, hoe meer mensen de stap zullen durven zetten naar hulp. CAW biedt psychosociale ondersteuning, maar ook juridisch”, zegt Celine. “Vragen zoals hoe je omgaat met geweld, de verwerking ervan, maar ook, wat zijn je opties of wat gebeurt er met een klacht”, vult Kim aan.

Als absolute tip geven Celine en Kim: spreek erover. “Vaak zijn mensen heel geïsoleerd. Ze denken dat ze het verdienen of dat het normaal is, zeker na jaren. Door het isolement breken, is een eerste stap. Mensen moeten weten dat ze niet alleen zijn en dat geweld niet hoort in een relatie”, zegt Celine. “Met onze campagne richten we ons ook naar daders. We willen de dynamiek van geweld doorbreken, niet op zoek gaan naar een schuldige en veroordelen. Soms doen mensen elkaar pijn omdat ze elkaar graag zien. Het is een zoektocht naar nabijheid, maar ze hebben niet de juiste vaardigheden om daarmee om te gaan”, aldus Kim.

“We krijgen zeker één aanmelding per dag van familiaal geweld, verspreid over Kortrijk, Menen en Waregem. We zien een stijging, maar dat kan komen omdat de taboe minder groot is en mensen sneller durven hulp zoeken. Het effectieve cijfer is moeilijk te bepalen, er zijn veel mensen die we niet bereiken en soms pas na 20 jaar aankloppen.”