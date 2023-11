Cato en Suzanne bundelen krachten en openen samen Mysa en Suzette: “Een schoonheidsspecialiste en kapster onder één dak”

Cato Meersdom van Mysa esthetiek en Suzanne Gelein van kapsalon Suzette slaan de handen in elkaar en openen op zaterdag 4 november samen een zaak in de Gasthuisstraat 49 in hartje Poperinge.

De Poperingse Cato Meersdom (24) startte in oktober 2020 met Mysa Esthetiek in bijberoep bij haar mama thuis. Zij volgde een opleiding schoonheidszorgen. Suzanne Gelein (23) volgde na haar bachelor Bedrijfsmanagement een voltijdse dagopleiding tot kapster. In oktober 2022 begon de Poperingse Suzanne in haar ouderlijk huis in hoofdberoep met Kapsalon Suzette.

Mysa Esthetiek en Kapsalon Suzette slaan nu de handen in elkaar om samen een zaak te starten in de Hoppestad. “Het idee om samen onze krachten te bundelen kwam eigenlijk al heel vroeg ter sprake, omdat we elkaar ook al even kennen. We zijn namelijk vriendinnen sinds het middelbaar”, klinkt het bij Cato en Suzanne.

Kinderdroom

“In de zomer van 2021 maakte Suzanne de beslissing om zich nog bij te scholen tot kapster. Meteen na deze beslissing kwam het idee om ons in de toekomst samen te vestigen op één locatie en op die manier onze krachten te bundelen. In september 2022 werd ons idee een feit en konden we beginnen met het uitwerken van dit idee”, legt Cato uit. “Voor ons beide is zelfstandig een salon uitbaten, de één als schoonheidsspecialiste en de ander als kapster, een kinderdroom.”

Versterken

De zaken blijven gescheiden, maar er is wel een overkoepelende naam: Mysa en Suzette. “We ontdekten dat we elkaar kunnen versterken door samen te werken. Onze visie sluit bij elkaar aan. We richten beide op een persoonlijke service voor de klant. Als klant kan je op éénzelfde locatie terecht voor meerdere diensten. Als ondernemers geeft co-retail ons de kans om onder andere kosten, ervaringen en kennis te delen”, vult Suzanne aan.

Bij Mysa Esthetiek kan je terecht voor de klassieke schoonheidsbehandelingen waar natuurlijke schoonheid en ontspanning centraal staan. Bij Kapsalon Suzette ben je welkom voor haarverzorging en -styling. Zowel voor haar, voor hem en kinderen. “Mensen kunnen eenvoudig een afspraak vastleggen via het online boekingssysteem op onze websites.” Mysa en Suzette opent op zaterdag 4 november in de Gasthuisstraat 49 in Poperinge. “Op die dag is iedereen welkom op onze grote opening om een kijkje te nemen en te klinken op onze nieuwe locatie.”