Cathy Coudyser (Knokke-Heist): “Amper één procent van de eigenaars vecht onze taks op de tweede verblijven aan”

Het Hof van Beroep in Gent heeft in achttien procedures de belasting op tweede verblijven in Knokke-Heist onwettig verklaard en de gemeente veroordeeld tot terugbetaling van die belasting en de vergoeding van de gerechtskosten. Dat meldt Tweres, de belangenorganisatie van tweedeverblijvers. Deze affaire wordt ook aandachtig gevolgd in De Panne en Koksijde, die gelijkaardige fiscale principes huldigen als Knokke-Heist.

Volgens Tweres oordeelde het Hof van Beroep, net als in eerdere arresten, dat de gemeente het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel schendt door geen aanvullende personenbelasting te heffen op het inkomen van vaste bewoners. Volgens het Hof rechtvaardigt Knokke-Heist onvoldoende waarom eigenaars van tweede verblijven in de gemeente wel worden belast.

“De rechters vinden de redenen die de gemeente daarvoor aanhaalt, niet overtuigend en achten het verschil in fiscale behandeling van de tweedeverblijvers in vergelijking met de vaste inwoners, discriminerend”, stelt de belangengroep van tweedeverblijvers op haar blog.

Cassatie

Knokke-Heist heeft inmiddels het arrest uitgevoerd ‘onder voorbehoud van cassatie’ en de taks, inclusief gerechtskosten en intresten, terugbetaald aan de tweedeverblijvers die een rechtszaak ingespannen hadden tegen de kustgemeente. Burgemeester Cathy Coudyser blijft evenwel achter het gemeentelijk reglement staan:

“Tot nu toe heeft geen enkele rechtbank dit reglement op zich vernietigd. Over de jaren heen hebben diverse rechters verschillende uitspraken over de aangiftes gedaan. Ze interpreteren het reglement vaak anders, sommige magistraten noemen dit discriminerend, andere niet. Vandaar dat we in cassatie gegaan zijn om het recent arrest van het hof van beroep te verbreken. We willen voor eens en voor altijd duidelijkheid over ons reglement en hopen dat het Hof van Cassatie zich ten gronde uitspreekt.”

Netheid

“Het nieuwe stadsbestuur blijft politiek pal achter de taks op tweede verblijven staan”, vervolgt Cathy Coudyser. “Net als Koksijde en De Panne innen wij geen aanvullende persoonsbelasting op onze bewoners. Maar we zijn van oordeel dat de tweedeverblijvers moeten betalen voor de netheid van Knokke-Heist en voor de bovenlokale sportaccommodatie en culturele activiteiten die wij hen aanbieden.”

“Knokke-Heist telt 32.800 inwoners, in de zomerse topdagen groeit het aantal mensen tot 200.000 personen. 54 procent van de wooneenheden zijn in handen van tweedeverblijvers. 99 procent van de tweedeverblijvers betalen zonder morren die taks, amper 1 procent verzet zich ertegen.”

Groepsvordering

“Bij de invoering van het vorig meerjarenplan werd de taks op tweede verblijven vastgelegd op 770 euro. Elk jaar kwam er 10 euro bij, dit jaar was de taks opgelopen tot 800 euro, in 2025 wordt ze 810 euro. Tweres heeft geprobeerd om en groepsvordering in te stellen, maar dat bleek niet mogelijk.”

“Elke eigenaar moet voor de betwisting van een gemeentelijke belasting elk jaar een aparte vordering instellen. Die achttien verloren procedures betekenen dus niet eens dat er achttien eigenaars van tweedeverblijvers procedeerden, het kan gaan om amper een handvol eigenaars die de taks van meerdere jaren aangevochten hebben”, aldus Cathy Coudyser.