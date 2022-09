Catherine Deprez van Viva Sara Shop houdt opnieuw een veiling voor het goede doel: Kortrijkse kinderen in armoede

Onder de noemer JUT e TOCH/ze doet het weer/Mevrouw Catherine/kunstveiling organiseert Catherine Deprez-Pattyn opnieuw een unieke tentoonstelling, dit ten voordele van Kortrijkse kinderen in armoede.

Sinds jaren zet Catherine zich succesvol in om Kortrijkse kinderen in armoede nieuwe kansen te geven. Om daartoe de nodige middelen te verzamelen, organiseert ze voor de derde keer een kunstveiling met exclusieve stukken van hedendaagse topkunstenaars die werken rond een centraal thema. “Mijn thema viel dit jaar op een JUTezak, het materiaal waarin koffiebonen uit alle werelddelen tot in de Viva Sara-branderij reizen”, duidt Catherine. “Het staat echter ook symbool voor Sinterklaasgeschenken waar veel kinderen in Kortrijk jammer genoeg niet kunnen van genieten. Nog meer dan andere jaren mogen we deze problematiek niet vergeten.”

Steenpoort Pand 50

Opnieuw doen een 35-tal topkunstenaars mee: onder meer Leo Copers, Kris Martin, DD trans en Joke Raes, Klaus Verscheure en Wim Opbrouck, naast nog vele andere toppers. De unieke stukken worden geveild op een kunstveiling onder de vakkundige leiding van curator Jan Leysen. Uniek dit jaar is dat alle werken door iedereen vooraf kunnen bekeken worden en je kan zelfs een ‘officieel schriftelijk en onherroepelijk bod’ uitbrengen als liefhebber, particulier of verzamelaar. Alle werken zijn van 7 tot en met 13 september te bewonderen in een tijdelijke kunstgalerij Steenport Pand 50 aan K in Kortrijk. Dit van 14 tot 18 uur. De kunstveiling zelf heeft plaats op 15 september.