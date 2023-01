Casino steunt Het Blauwe Kruis van de Kust

De directie van het Casino heeft tijdens de kerstdagen een helpende hand uitgestoken naar Het Blauwe Kruis van de Kust, de organisatie die het dierenasiel in Oostende beheert en elke hulp, hoe klein ook, best kan gebruiken. De verkoop van warme wafels, chocomelk, frisdranken en tal van donaties was goed voor een cheque van 615 euro.

Fabrice Goffin, voorzitter van Het Blauwe Kruis van de Kust, was in de wolken met de cheque. “We zijn het Middelkerkse Casino bijzonder dankbaar voor deze medewerking. Onze infrastructuur is dringend aan vernieuwing toe. Het gebouw in Oostende dateert uit 1929. Acties als deze zijn een grote steun voor ons. Alle beetjes helpen.”

Jurgen De Muelenaere, marketingverantwoordelijke bij Casino Middelkerke: “Met de kerstdagen wilde de directie met CEO Marc Slabbinck een organisatie in nood helpen. Uiteindelijk kwamen we uit bij Het Blauwe Kruis van de Kust, een vereniging die dringend hulp nodig heeft en uitkijkt naar een nieuw onderkomen. Na een bezoek ter plaatse was onze keuze snel gemaakt. We zijn blij met het resultaat van de actie.”

Wie ook een steentje wil bijdragen, vindt meer info op www.hetblauwekruiskust.be. (PG)