Casino Oostende vernieuwt ingang en slotmachines: “In een volgende fase willen we ook de speelzaal aanpakken”

Het BWIN Casino Oostende opende vrijdagavond een nieuwe inkomhal en nam in de ambassadeurszaal nieuwe slotmachines in gebruik. “De volgende fase van de vernieuwing wordt de speelzaal aan de Oosthelling”, luidt het.

Het casino van Oostende is één van de negen casino’s in ons land, netjes verdeeld: vier in Vlaanderen (allemaal aan de kust, red.), één in Brussel en vier in Wallonië. Het Casino Oostende is in concessie bij de Infiniti-groep. De groep, onder leiding van Jurgen De Munck, heeft ook het casino van Dinant in beheer, net als twee casino’s in Mexico en het recent geopende casino van Grasse (nabij Cannes in Frankrijk, red.). De groep groeide uit tot een belangrijke speler.

Operationeel directeur Delphine Lootens: “We blikken terug op een succesvol 2024. Er waren 18 procent meer bezoekers. Dat komt omdat we volop inzetten op beleving en zorgen voor allerlei acties. Gemiddeld bezochten 700 mensen per dag het casino.”

Men zet graag de winnaars in de kijker: “Meer dan 2.000 mensen namen meer dan 2.000 euro mee naar huis, goed voor een totaalbedrag van 8,5 miljoen euro.” Het casino is in de badstad een economische motor met honderd vaste medewerkers en zeventig flexi’s en jobstudenten. “Ons restaurant Brassi draagt bij aan de beleving, kent een stijgend aantal klanten en onderging ook een make-over. Aan de Westhelling hebben we nog het Brassi Grand Café”, duidt Delphine Lootens.

Vernieuwing

Vrijdagavond werd het lint geknipt in de vernieuwde inkom. Daar worden de bezoekers al meteen ondergedompeld in de casinosfeer. Er zijn zo’n tien aanmeldpunten, waar bezoekers zichzelf kunnen registreren. Er is ook een nieuw systeem om jassen op te bergen. “Met dit nieuwe systeem is er een betere flow bij het aanmelden. Mensen kunnen zichzelf aanmelden. De minimumleeftijd voor toegang tot een casino is nog steeds 21 jaar. Ons personeel voert bij elke bezoeker ook een check uit”, luidt het.

De toegang op het Monacoplein nodigt uit. Afgevaardigd bestuurder Jurgen De Munck: “Een vernieuwing was nodig om de bezoekers vlotter te kunnen ontvangen. De werken duurden een drietal maanden. Onze nieuwe inkom is praktischer en aantrekkelijker en geeft meteen het gevoel dat je een casino binnenwandelt. We investeerden 1,1 miljoen euro in deze fase. Een volgende stap wordt de vernieuwing van de speelzaal, met nieuw tapijt en nieuwe airco. Daar willen we ook een nieuwe vipruimte maken. Vorig jaar klokten we af op bijna 300.000 bezoekers en dat willen we dit jaar overtreffen.”

Stad Oostende

Het casino is ook een belangrijk klant voor het Kursaal. De concessie werd toegekend door de stad, die ook een graantje meepikt: via een vaste en variabele concessievergoeding vloeit zo 1,4 miljoen euro naar het Kursaal. Geld dat men gebruikt om het gebouw te onderhouden en de verbouwing mee te financieren. Het casino toont zich ook gul als sponsor van de foyer-optredens in het Kursaal en van sportclubs. Burgemeester John Crombez opende de nieuwe inkom. “Het casino is in Oostende altijd een belangrijk gegeven geweest. Ze huizen in een gigantisch monument en investeren ook in dat gebouw. Door wat ze als casino genereren, investeren ze ook breder in de stad. We merken dat er hier, met de restaurants, een nieuwe wind waait. Met wat er in het centrum gebeurt op cultureel vlak, met horecazaken en beleving zoals het casino zijn we op goede weg.”

Tot slot

In het casino flikkeren lichtjes van 310 slotmachines, waaronder een reeks nieuwe XXX-machines in de ambassadeurszaal. Daar werd ook een nieuwe bar geïnstalleerd. In de grotere speelzaal zijn er nieuwe spelletjes, waaronder ‘huff and even more puff’-machines. Daarnaast zijn er ook nog tradities: vier Black Jack- en vier roulettetafels. “De volgende stap is de renovatie van de speelzaal aan de Oosthelling.” Bwin Casino Oostende is de klok rond open.