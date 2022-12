Casino in Middelkerke steunt Het Blauwe Kruis van de Kust met kerstmarkt

De directie van het Casino reikt met de kerstdagen een helpende hand uit naar Het Blauwe Kruis van de Kust, de organisatie die het dierenasiel in Oostende beheert. Op zaterdag 17 en zondag 18 december pakt men in de salons van het Casino uit met een kerstmarkt.

Het is een publiek geheim: het asielcentrum Het Blauwe Kruis van de Kust, in Oostende zit de jongste jaren in woelig water en wacht op dringende steun. Lisa Ghesquière, medewerkster van het asielcentrum: “Het gebouw dateert van 1929 en is zowaar bijna een eeuw oud. Vandaag beantwoordt de infrastructuur duidelijk niet meer aan wat het zou moeten zijn. We zijn het Casino Middelkerke dan ook bijzonder dankbaar voor de inspanningen”, klinkt het.

Nieuw onderkomen

“Met kerst voor de deur wilden we een organisatie in nood helpen. Uiteindelijk kwamen we uit bij Het Blauwe Kruis van de Kust, een vereniging die dringend hulp nodig heeft en aansluitend uitkijkt naar een nieuw onderkomen. Na bezoek ter plekke was de keuze snel gemaakt”, vertelt Jurgen De Muelenaere, marketingverantwoordelijke bij Casino Middelkerke. CEO Marc Slabbinck vult aan: “Ons restaurant bij de ingang en het terras worden omgetoverd tot verkoopplaats. De opbrengst gaat volledig naar het centrum.” (GKM)