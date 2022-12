Cashbonnen en champagne te winnen tijdens eindejaarsactie

Ook dit jaar zet Shoppen@Maldegem (=S@M) een leuke eindejaarsactie op touw. Wie in december in Maldegem gaat shoppen, maakt kans op mooie cashbonnen en flessen champagne.

De deelnemende handelaars zijn te herkennen aan de opvallende raamstickers. “Elke handelaar bepaalt zelf hoe hij de loten uitdeelt, meestal zal dat bij elke aankoop zijn, maar door het feit dat S@M niet oplegt bij welk aankoopbedrag een lot uitgedeeld wordt, kunnen ook zaken deelnemen waar kleinere bedragen rondgaan. Alles bij elkaar nemen er vijftig handelaars deel”, klinkt het. “Naast champagneflessen maakt wie in december in Maldegem gaat winkelen ook nog kans op mooie cashbonnen. Er zullen zeven winnaars zijn, drie ervan winnen 1.000 euro aan shoptegoed en vier shoppers incasseren 250 euro. Alles samen goed voor een prijzenpot van 4.000 euro. De trekking vindt op 9 januari plaats in Bar Unique, in de Brielstraat”, klinkt het bij S@M.

Onder de naam ‘Magisch Maldegem’ organiseert de gemeente dit jaar ook een versierwedstrijd. “Om de kerstsfeer tot in elke deelgemeente te verspreiden, roepen we de hulp in van onze bewoners en gaan we tijdens de kerstperiode op zoek naar de gezelligste, creatiefste en origineelst versierde woning en/of handelszaak”, klinkt het bij het gemeentebestuur. “Er is eveneens een aparte categorie voorzien voor Maldegemse handelaars, zodat ook in hun etalages kerstmagie te vinden zal zijn.”

Inschrijven kan nog tot en met 11 december op www.maldegem.be/inschrijvingsformulier-magisch-maldegem. (MIWI)