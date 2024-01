CASH-punt in Moorslede toegankelijker

De beloofde aanpassingswerken voor de toegankelijkheid van het CASH-punt op de hoek van de Dadizeelsestraat en de 6de Jagersstraat in Moorslede zijn achter de rug. Door het aanbrengen van een hellend vlak en een nieuwe deur kunnen voortaan ook mensen met beperkte mobiliteit geld afhalen.

Batopin bouwt in opdracht van de grootbanken KBC, ING, Belfius en BNP Paribas Fortis aan een netwerk van CASH-punten waar iedereen met een bankkaart cash geld kan afhalen. Tegen eind 2025 zullen over heel het land verspreid 2.500 geldautomaten te vinden zijn op 950 verschillende locaties. Momenteel opent zowat elke werkdag ergens één nieuw CASH-punt.

Seniorenraad

In Moorslede was het CASH-punt op de hoek van de Dadizeelsestraat en de 6de Jagersstraat al enkele maanden in gebruik. Sinds september 2023 konden bewoners of passanten er terecht om geld af te halen. “Maar vanuit de seniorenraad kwamen er al snel opmerkingen omtrent de toegankelijkheid van het pand. Terechte opmerkingen, voor mensen met een rollator bijvoorbeeld was het bijlange niet eenvoudig om de bank op een veilige manier te betreden”, aldus schepen van Sociale Zaken Benedikt Vallaey (STERK).

Zowel vanuit de gemeente als vanuit Batopin werd er geluisterd naar die bezorgdheden. “Al van in het begin luisteren we naar vragen en opmerkingen van onze gebruikers, in Moorslede, maar ook in andere gemeenten en steden. Waar mogelijk voeren we ook de gevraagde aanpassingen uit”, aldus Jeroen Ghysel, CEO van Batopin.

Samenwerking

De voorbije periode werden aanpassingen uitgevoerd aan het CASH-punt in Moorslede. Die aanpassingen kwamen tot stand dankzij een goede samenwerking tussen de gemeente en Batopin. “Dankzij de vlotte samenwerking hebben we in dit dossier een mooi resultaat kunnen bereiken. Maar het is vooral belangrijk dat iedereen die voortaan cash nodig heeft er op een vlotte manier kan aan geraken”, aldus Jeroen Ghysel.

Door het aanbrengen van een hellend vlak, een gemakkelijke leuning en een drukknop waardoor de deur automatisch opent, kunnen ook minder mobiele mensen voortaan op een gemakkelijke manier geld afhalen. Tijdens de aanpassingswerken bleef de nabijgelegen automaat van KBC langer open dan aanvankelijk gepland. Nu het CASH-punt op de hoek van de Dadizeelsestraat en de 6de Jagersstraat toegankelijk is voor iedereen wordt ook de bankautomaat van KBC iets verderop weggenomen. “We zijn blij dat het KBC-kantoor de voorbije periode toch zijn automaat nog openhield. Mobiele mensen konden gelukkig daar nog terecht om geld af te halen”, aldus schepen Benedikt Vallaey.

Binnen de seniorenraad reageert men alvast tevreden op de aanpassingen. “Je merkte dat de ongerustheid bij de senioren wel groot was. Onder meer binnen seniorenvereniging Okra kwam het item regelmatig aan bod. We zijn blij met de aanpassingen. Dit is een serieuze verbetering”, aldus voorzitter Norbert Vanoost. Ook Moorsledenaar Patrick Verstraete is blij met de aanpassingen in het gebouw. Patrick wandelt zelf met een rollator rond en heeft een rolwagen. “De aanpassingen zijn echt wel goed. Het hellend vlak en de drukknop zorgen ervoor dat mensen die minder mobiel zijn toch gemakkelijker hier binnen geraken.”

Toegankelijkheid

Een belangrijk moeilijk punt voor minder mobiele mensen en senioren werd inmiddels weggenomen, maar toch is er in de gemeente nog op andere plaatsen werk om de toegankelijkheid te verbeteren. “Heel wat mensen kiezen ervoor om zo lang mogelijk thuis te blijven en zoveel mogelijk nog zelf te doen.”

“We hebben al enkele ingrepen gedaan. Onder meer de omgeving van de Carrefour in Moorslede werd toegankelijker gemaakt. Ook bij de werken aan het voormalige gemeentehuis werd er heel erg rekening gehouden met toegankelijkheid. In De Bunder werd er recent nog een schuifdeur geïnstalleerd. Maar we zien dat er inderdaad nog plaatsen in de gemeente zijn die beter kunnen. Ik denk bijvoorbeeld aan de omgeving van de rotonde aan de Mikado. Daar zijn nog enkele hoge boorden waar minder mobiele mensen heel moeilijk over kunnen”, aldus de schepen.