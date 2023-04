Carwash officieel geopend tijdens Café Parlé Roksem

De site van de Roksemse familie Watty langs de Brugsesteenweg, die verkocht werd aan Christophe Devisch uit Eernegem, is een KMO-zone geworden met units voor bedrijven. Er is een nieuw Gulf-station en tijdens Café Parlé van maandag 27 maart werd de carwash officieel geopend. De Hi-Way Wash Roksem is een volautomatische carwash met twee wasstraten.

De enige handeling die je zelf moet doen, is je wagen op de juiste plaats zetten. Dan ga je naar de betaalterminal waar je een van de vier mogelijkheden kiest en verder de instructies op het scherm volgt. Er is ook mogelijkheid om in de afgedekte ruimte achter de carwash een stofzuiger te gebruiken om de wagen ook binnenin proper te maken. Het initiatief voor deze nieuwe carwash kwam van Rik Mannens van nv Autostrade.

Graffitikunstwerk

Aan de buitenmuur legt graffitikunstenaar David Duits nog de laatste hand aan een schilderij. Door het slechte weer van de voorbije weken liep dit werk enige vertraging op. Christophe Devisch gaf nog mee dat binnen enkele maanden op de site ook nog een shop met horeca-uitbating komt. (LIN)