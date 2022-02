Cartoons, een liefdeshart en romantische videomapping tijdens het Valentijnsweekend in Roeselare

Tijdens het Valentijnsweekend wordt het extra gezellig in het centrum van Roeselare en viert de liefde hoogtij!

Kom met jouw vlam gezellig shoppen, geniet van een hapje of een drankje, neem de leukste selfie, verwen elkaar en bekijk ’s avonds hand in hand de romantische lichtprojectie op het Belfort. Samen met de vzw Shopping & Centrum Roeselare, dompelt de Stad Roeselare het centrum immers onder in een bad vol liefde met tal van leuke acties.

“Het Valentijnsweekend kan je starten met een fijn dagje shoppen dat door de VZW Shopping & Centrum Roeselare wordt opgeleukt met cartoons op verschillende etalages en animatie in de centrumstraten. Passeer daarbij zeker ook eens het Cupidohart op het Stationsplein. De ideale plek om met de liefde van je leven een memorabele selfie te nemen. Bij het delen van jouw selfie op sociale media, maak je bovendien kans op het winnen van een etentje voor jullie twee”, aldus burgemeester Kris Declercq.

“Haast je bij het vallen van de avond vooral niet naar huis, maar bewonder samen de romantische videomapping en lichtprojectie op de Belforttoren. Daarna kan je elkaar verwennen met een heerlijk etentje in de Roeselaarse horeca.”