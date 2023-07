Cartoonist Marec gehuldigd voor carrière van dertig jaar

De Brugse cartoonist Marec (67) heeft op het cartoonfestival van Knokke-Heist een lifetime achievement award gekregen. Het gaat om de Karel Anthierens-prijs. De Bruggeling wordt geëerd omdat hij al drie decennia lang, dag in dag uit, eenzelfde enorm aantal cartoons blijft produceren met een constante kwaliteit.

“De prijs voor lifetime achievement! Dat klinkt alsof het met mij gedaan is”, knipoogt Bruggeling Marc De Cloedt (67). “Nee, ernstig! Die prijs doet mij veel deugd, want Karel Anthierens heeft veel voor mij betekend. In 1993 kreeg ik van hem een telefoontje, met de vraag of ik elke dag voor Het Volk een cartoon wilde tekenen. Deze vrijzinnige journalist de broer van rebel Johan Anthierens was net hoofdredacteur geworden van die katholieke krant. Hij heeft als voorzitter van Press Cartoon Belgium veel Vlaamse tekenaars gepromoot en heeft ook mij gelanceerd in de nationale pers. Karel Anthierens overleed op 15 december 2022. Ik heb op zijn afscheid het woord genomen en trok vorig weekend naar de officiële opening van het cartoonfestival in Scharpoord, in de volle overtuiging dat ik een hommage aan Karel Anthierens moest brengen. Tot mijn verbazing kreeg ik die lifetime achievement award!”

Drijfveer

Marc De Cloedt volgde in Brugge les in de kunstacademie, werkte eerst in de Brugse uitgeverij Die Keure, maar werd al snel fulltime cartoonist. Aanvankelijk voor de Brugse Uitkrant, daarna in Het Volk en sinds meer dan twintig jaar voor Het Nieuwsblad. Marec heeft ook een eigen galerij in Brugge, De Loge. “De jury van het cartoonfestival loofde het feit dat ik dag in dag uit, al dertig jaar lang de inspiratie vind om cartoons te te tekenen. Welnu, het gebeurt af en toe dat ik twee uren lang zit te staren op een onbeschreven, wit blad, omdat die inspiratie niet komt. Niet elke tekening is even grappig, maar mijn drijfveer is om elke dag een cartoon te maken die beter is dan de vorige. Ideeën put ik uit het nieuws van de dag. Ik begin pas in de vooravond te tekenen, mijn cartoon moet om 22 uur klaar zijn. Maar ik vind het leuk om tegen de deadline in te spelen op de actualiteit. Dat geeft mij een kick.” (SVK)