Cartoonist Bart Vantieghem verkoopt ‘Polizei-wagen’: “Heb al nieuwe oldtimer gekocht om weer in een Duitse politieauto om te toveren”

Een bezienswaardigheid op de Brugse wegen is niet meer. Comedian en cartoonist Bart Vantieghem heeft zijn opvallende Mercedes ‘Polizei’-wagen uit 1964 verkocht. “Er waren te veel kosten aan. Maar ik heb al een nieuwe oldtimer gekocht om tot retro-politiewagen om te toveren”, zegt Bart.

Het was de voorbije jaren een bekend beeld geworden in de Brugse straten: cartoonist en comedian Bart Vantieghem in zijn ‘Polizei’-wagen; een Mercedes met bouwjaar 1964. Dat is nu verleden tijd, want Bart heeft zijn opvallende wagen verkocht aan een Nederlandse handelaar in oldtimers.

“Het was eigenlijk al mijn vierde oldtimer op rij. De derde bouwde ik ook al om tot een politiewagen”, zegt Bart Vantieghem, ook bekend als maker van de Dictator Dirk-strip in onze krant en als cartoonist voor De Zondag. Dat was een zwarte Mercedes die ik in 2012 kocht en voor lol door een vriend liet beletteren met het woord Polizei. De vleugels achteraan liet ik wit spuiten. In 2015 gaf die echter de geest, en ik ging op zoek naar een ander exemplaar om nog meer te verbouwen.”

Zo kocht Bart opnieuw een Mercedes W110 heckflosse – de naam is een verwijzing naar de vleugels achteraan – die hij donkergroen liet spuiten, met witte vlakken. “Dat zijn de kleuren van Duitse politiewagens uit het bouwjaar van de auto. Een zwaailicht kon ik op de kop tikken via de uitbater van De Brugse Boekhandel, die een oude ambulance had staan. Zo had ik dus een toch behoorlijk authentiek uitziende replica.”

Niet illegaal

Bart, die regelmatig deelneemt aan rondritten met oude politiewagens, werd intussen al dertien keer aan de kant gezet door de politie omdat ze denken dat zijn wagen illegaal is. “Maar sinds een KB uit 2014 is het niet meer illegaal om in zo’n auto die refereert aan de politie rond te rijden”, weet Bart. “Ik heb trouwens al een andere oldtimer gekocht, een Ford Taunus uit 1962, die ik ook zal omtoveren tot een Duitse politiewagen.”