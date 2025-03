Carrefour-winkel in Kortrijk gesloten na incident met chemische stoffen

Woensdagnamiddag omstreeks 16 uur merkte een klant een vreemde geur op in de Carrefour-winkel in de Burgemeester Vercruysselaan in Kortrijk. Daar zijn momenteel werken aan de gang voor de opbouw van een nieuwe vleugel. De brandweer was meteen ter plaatse en kon zes personeelsleden en een twintigtal klanten evacueren. Ook zeven arbeiders die de werken uitvoerden, werden verzocht het winkelpand te verlaten. Niemand raakte gewond.

“Het ging om een chemische stof die als brandvertrager aangebracht werd op de stalen constructie in het nieuwe deel”, aldus burgemeester Ruth Vandenberghe. “Het probleem situeerde zich enkel binnen de winkel. Het FAVV werd ingelicht om de situatie op vlak van voedselveiligheid verder te evalueren. De Federale Gezondheidsinspectie kwam ter plaatse ter ondersteuning. De winkel werd tijdelijk gesloten tot alle onderzoeken afgerond waren.”

Ook vandaag nog gesloten

Iets voor 21 uur was de situatie uiteindelijk volledig genormaliseerd. “De brandweer heeft de hele avond overdrukventilatoren ingezet om de resterende geur uit de winkel te verwijderen. Om de veiligheid verder te garanderen, zullen de brandweer en de kwaliteitscontroleur van Carrefour vandaag, donderdag, nieuwe metingen uitvoeren. Hierdoor blijft de winkel voorlopig gesloten”, aldus nog burgemeester Ruth Vandenberghe.