Caroline Van der Perre is genomineerd voor WOMED Award: “Ondernemen zit in mij”

Als een van de drie genomineerden voor de WOMED Award maakt Caroline Van der Perre (44) kans om verkozen te worden tot beste onderneemster van het jaar. Caroline mag dan wel van Londerzeel zijn, haar recyclagebedrijf RAFF Plastics in Houthulst is op en top West-Vlaams.

Al meer dan 45 jaar recycleert RAFF Plastics plastic afval. In 2012 nam Caroline Van der Perre samen met zakenpartner Christophe Dehouck het bedrijf over van haar vader Raf. Het botervlootje dat u in uw blauwe PMD-zak gooit komt wellicht terecht bij RAFF Plastics. “Vroeger werkten we met productieafval. In 2010 maakten we de switch naar consumentenafval, dus afval uit de blauwe zak of van het containerpark”, vervolgt Caroline. “Dat wordt hier verwerkt en onze klanten maken een nieuw plastic product, bijvoorbeeld hondenmanden, kattenbakken, glijbanen, hobbyboxen, vuilnisbakken, bloempotten, plantentrays…”

Groeikansen

Het bedrijf zag het daglicht in Londerzeel, maar verhuisde twintig jaar geleden naar Houthulst. “Ik kan dat goed onthouden want mijn oudste dochter Marie heeft hier nog leren lopen en is nu 21 jaar”, vervolgt Caroline, die met de 15-jarige Louise nog een tweede dochter heeft. “Deze gebouwen kwamen te koop doordat een concurrent van ons die failliet ging. Familiaal gezien was het niet zo interessant om naar de andere kant van het land te komen, maar nu twintig jaar later kan ik zeggen dat het een zeer goeie beslissing was. Hier konden we groeien. We zijn gestart met 20.000 m² en dit jaar gaan we naar 80.000 m². We hebben een 70-tal medewerkers en onze omzet steeg vorig jaar boven de 50 miljoen euro.”

Uit haar comfortzone

De nominatie voor de WOMED Award sleepte ze in de wacht dankzij Mariola Degels. “Zij is een supertoffe collega uit de metaalrecyclage uit Ieper”, vertelt Caroline. “Toen ik een telefoontje van Markant kreeg dat ik genomineerd was, aarzelde ik omdat het toch ver uit mijn comfortzone komen is. Ik ben het niet gewoon om interviews te doen en mezelf voor te stellen. Maar nu vind ik het super.” Aan de voorwaarden voldoet Caroline alvast, want onderneemster is ze in hart en nieren.

Levensverhaal

“Het is niet mijn ondernemersverhaal, het is mijn levensverhaal. Wij woonden bij het bedrijf, wij speelden op de koer. Op mijn veertiende begon ik er al te werken als jobstudent. Ondernemen zit in mij en ik zal dat altijd in mij hebben. De uitdaging, de verantwoordelijkheid, maar ook de vrijheid die je hebt om iets uit te bouwen. Ons bedrijf heeft ook een mooi verhaal te vertellen. Iedereen spreekt nu over duurzaamheid en de circulaire economie, maar wij doen dat al veertig jaar. Nu is het hip en trendy, maar ik heb nog de tijd geweten dat afval recycleren minderwaardig was. Ik wil dan ook de WOMED Award aangrijpen aan iedereen te vertellen hoe belangrijk het is om te recycleren. Als je kiest om afval in de PMD-zak te doen, kies je ook voor nieuw leven.”

Ik werk niet alleen met mijn verstand, maar ook met mijn gevoel

Dat de WOMED Award vrouwelijke ondernemers in de kijker zet, vindt Caroline meer dan terecht. “Als vrouw werk ik niet alleen met mijn verstand maar ook met mijn gevoel. Dat is een verschil ten opzichte van mannen. Ik voel situaties anders aan. Ik kan ook mijn mannetje staan”, zegt Caroline, die soms wel nog op vooroordelen botst. “Op een beurs gaan ze bijvoorbeeld gemakkelijker mijn mannelijke collega aanspreken omdat mijn technische kennis beperkt zou zijn. Dan denk ik: probeer maar eens, en ik zal dan extra hard mijn best doen om het tegendeel te bewijzen. Maar ik raak er niet gefrustreerd van.”