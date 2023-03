Caroline maakte van D’Oude Pekkerij gezellig volkscafé: “Ik leerde hier mijn man aan de toog kennen”

Caroline Vanhecke is een cafébazin die van aanpakken weet. Ze kreeg de smaak van de horeca te pakken in Veurne, maar in de zomer van 2019 keerde ze terug naar haar Meulebeke om d’Oude Pekkerij nieuw leven in te blazen. En met succes.

Caroline Vanhecke (58) is sinds twee maanden oma van een kleinzoon die haar dochter Gwendoline (32) haar schonk, zoon Gianni (30) huist nu iets verderop. “Maar hij woonde nog thuis toen we hier van start zijn gegaan in de Achtste Linielaan.”

Meulebeke was altijd haar thuis, Caroline werkte ook 37 jaar in de metaalsector bij Moerman. Maar ze ontdekte de liefde voor de horeca in zichzelf toen ze in De Botermand in Veurne ging bestellen. “Al mijn vrije momenten zat ik daar om te helpen, echt een tof volkscafé. Ik ben dan ook in De Zoeten Inval, ook in Veurne, aan de slag gegaan, maar dat was minder mijn ding. De Botermand overnemen hoorde niet tot de mogelijkheden, maar ik heb er me enorm gejeund. Nu nog krijg ik soms de vraag of ik naar daar zou willen terugkeren, ik heb er veel vrienden gemaakt. Eerlijk, ik zou twijfelen, maar ik kan natuurlijk hier mijn klanten niet in de steek laten.”

Krampen in de kuiten

Caroline zocht en vond een café om uit te baten in Meulebeke. “Zo ben ik ook dicht bij mijn kinderen en mijn mama Jeanne Vandewalle. Ze is 96 jaar, was de dochter uit café Vondel in de Tieltstraat en verblijft in De Zonnewende. Het is ook voor hen dat ik terugkeerde. Mijn pa overleed al ruim 30 jaar geleden, dit was hier trouwens zijn stamcafé.”

Café d’Oude Pekkerij heeft al een rijke geschiedenis en ging ooit als Olympia en ‘t Pallieterke door het leven. “De huidige eigenaars van het pand hielden ook nog een tijdje restaurant en gaven het de nieuwe naam, die ik behield. Voor mij was er nog een andere uitbaatster, maar ik moest de zaak eigenlijk zowat van nul opstarten. We hebben hier heel wat werk gehad om het weer helemaal op punt te zetten, maar we zijn erin geslaagd om het tot een gezellige zaak om te bouwen.”

Met een mooi terras. Niet onbelangrijk, want toen Caroline opende, kwam corona al snel om de hoek loeren. “Het terras was aanvankelijk aan de overkant van de straat. Ik heb toen alle registers open getrokken, we namen zowat negen parkeerplaatsen in. Ik heb toen veel meters gemaakt, ‘s avonds had ik soms letterlijk krampen.” Maar even later werd de weg heraangelegd. “Aan de overkant van de baan staat nu wel een waterzuiveringsstation zeker… Maar voor mijn deur heb ik nu ruimte voor een terras met 40 zitplaatsen. Ik zou nog een stuk aan de overkant van de weg kunnen innemen, maar het moet allemaal nog beloopbaar zijn. Ik doe dit hier immers grotendeels in mijn eentje.”

“Café houden is gewoon hard werken”

Caroline smijt zich duidelijk voor haar zaak. “Café houden is hard werken. Ik kan het je verzekeren. Vaak dagen van 15 werkuren of meer. Als ik hier ‘s morgens om 10 uur open ga, dan heb ik dat hier al allemaal gepoetst. Op maandagnamiddag en dinsdag ben ik gesloten. De andere dagen gaan we om 10 uur open, maar vanaf deze zomer zullen we op zaterdagnamiddag van 13 tot 16 uur sluiten. Want daarna mogen we eigenlijk aan onze tweede shift beginnen en op zondag is het hier weer volle bak. Wel merken we na corona dat de mensen hun uren hebben aangepast. Ze komen wat vroeger en blijven ook niet meer zo lang. En eigenlijk maar goed ook, om 1 uur sluit ik nu meestal. Want zulke lange dagen beginnen op mijn leeftijd ook wat door te wegen.”

In d’Oude Pekkerij heerst veel gezellige leute. En Caroline leerde er haar man kennen: Gio Puype. “Ja, hier aan de toog en vorig jaar in september zijn we getrouwd. Hij heeft een drukke job, maar van zodra hij hier arriveert, springt hij mee in. We proberen ook van het leven te genieten, twee keer per jaar trekken we erop uit. Straks wordt Gio 50 jaar, ik heb al een verrassing in petto.”

Traktorenrit

Het café kan ook buigen op enkele sterke verenigingen. “De Molenspurters hebben hier hun lokaal. De trainingen met de jonge gastjes starten en eindigen hier, de wielrenners en hun ouders drinken hier dan vaak iets. En in juli zullen we hier normaal een koers organiseren. En op zondag 3 september is er hier weer de traktorenrit van Dynamica.”

“Er zijn ook onze Pekkerijstoters, de biljartclub met een 20-tal leden. De competitie wordt op zaterdag gespeeld, maar op zondag komen ze trainen. Op voorzet van mijn ventje hebben we hier ook een dartsbord gehangen, daar wordt veel op gespeeld, maar eerder recreatief. Heel wat fietsgezelschappen trekken hier de remmen dicht, waaronder ook de Woensdagfietsers, een toffe bende. Maar ook groepen als Okra hebben de weg naar hier gevonden. En ze zijn hier allemaal welkom. We hebben hier zowel iets oudere mensen als jongere koppels die iets komen drinken. En in de zomer is ons terras natuurlijk een grote trekpleister.”

Op zondagvoormiddag is het ook telkens aperotime. “Dan trakteer ik met warme hapjes. Ook de fietsgroepen krijgen altijd iets als ze terugkeren van hun rit. Ze weten dat onderhand wel. Op zondagvoormiddag kan hier niet gebiljart worden, want dan plaatsen we drie kaarttafels voor de vaste kaarters. Ik ga dan ook wat eerder open, want tegen 10 uur zijn ze hier al volop bezig met kaarten. En we zetten ook overal stoelen en tafels bij, want iedereen wil nu zitten. Vroeger had je in het café nog vaak mensen die recht bleven staan. Maar ook dat heeft corona veranderd.”

’t Zit tussen de oren

De Cristal vloeit er ook rijkelijk. “De cafés in Veurne waren echte Stella-cafés. Dus was ik wel wat op mijn hoede, maar de pintjes doen het hier goed. Het zit soms tussen de oren denk ik. Wel is het zo dat we ook een groter assortiment aan alcoholvrije dranken hebben, je ziet dat de vraag stijgt. Maar onze straffe koffies, zoals de Irish Coffee, worden hier gesmaakt. Je kunt hier ook iets eten, van een croque tot partymix. We hebben hier een keuken die uitgerust is om nog meer eten aan te bieden, maar het moet allemaal nog te doen zijn in je eentje.”

Caroline is blij dat ze de stap naar de horeca gezet heeft. “Het is hard werken, maar ik geniet van het sociaal contact. Veel mensen beginnen eenzaam te worden, dat is ook niet verwonderlijk, want overal bouwen ze het sociaal contact af. Zelf tracht ik altijd vriendelijk te zijn tegen de mensen en tegen iedereen een woordje te klappen. Dat doet al veel.”

Volgende week: café Toerist in Ingelmunster.